Мадяр выдвинул новое условие по Закарпатью для встречи с Зеленским

Новый премьер-министр Венгрии Мадяр Петер заявил, что его встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским возможна лишь при условии прогресса в урегулировании вопроса венгерского меньшинства в Закарпатье.

Об этом сообщает Euronews.

По данным, озвученным на правительственном брифинге, технические консультации между сторонами уже продолжаются, однако о встрече на высоком уровне пока речь не идёт. Представители подчеркнули, что личная встреча станет возможной лишь в случае ощутимого прогресса в рамках этих переговоров.

«Личная встреча между Мадяром Петером и Владимиром Зеленским возможна только в случае, если Украина выполнит требования венгерской стороны по урегулированию положения венгерского меньшинства в Украине», – заявили правительственные спикеры на пресс-конференции.

Они добавили, что технические консультации уже продолжаются, однако повышение уровня переговоров возможно лишь при условии прогресса.

Правительство Венгрии в течение последних двух недель неоднократно говорило о возможной встрече Мадяра Петра и Владимира Зеленского, а также известно, что венгерский премьер предлагал город Берегово в Закарпатье как возможное место переговоров.

Как известно, между Будапештом и Киевом существует давний спор относительно положения закарпатских венгров, и во времена правления партии «Фидес» значительного прогресса в его урегулировании не было.

Министр иностранных дел Орбан Анна ранее заявляла, что новое правительство Венгрии готово решить этот вопрос и стремится как можно быстрее снизить дипломатическую напряжённость с Киевом.

Параллельно продолжаются экспертные переговоры между Венгрией и Украиной. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил о конструктивном диалоге с венгерской стороной и выразил готовность к дальнейшему сотрудничеству, в частности по вопросам национальных меньшинств.

Напомним, ранее новый премьер-министр Венгрии Петер Мадяр допускал, что его первая официальная встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским состоится уже в июне.

Как известно, 9 мая Петер Мадяр официально возглавил венгерское правительство, сменив Виктора Орбана, который бессменно руководил страной на протяжении 16 лет.

Он уже успел отменить режим ЧС, который ранее ввёл Орбан под предлогом так называемой «угрозы войны». Кроме того, Мадяр объявил, что выходное пособие бывших министров правительства Орбана будет направлено на нужды одного из детских домов в Украине.

