Украина почти втрое увеличила экспорт электроэнергии в мае

В мае Украина существенно нарастила экспорт электроэнергии в страны Европы. Объем поставок за границу вырос в 2,8 раза по сравнению с апрелем и достиг 94 тыс. МВт-ч.

Об этом сообщает мониторинговый портал ExPro Electricity.

18 февраля 2026, 11:47 Сколько платят за свет европейцы: сравнение тарифов Сравнение тарифов на электроэнергию в странах Европы и Украине – на инфографике Слово и дело.

Наиболее динамичный рост зафиксировали на румынском направлении, где экспорт увеличился более чем в пять раз – до 16,2 тыс. МВт-ч. При этом ключевым рынком остается Венгрия, на это направление пришлось 64% всех экспортных поставок в мае.

Объм импорта в мае сократился на 29% по сравнению с апрелем и составил 398 тыс. МВт-ч. Снижение поставок зафиксировано почти по всем направлениям, исключением стала только Словакия.

В целом Украина продолжает импортировать больше, чем экспортировать. Так, в мае объем закупок электроэнергии за рубежом более чем в четыре раза превышал объем ее экспорта.

Напомним, накануне стало известно, что правительство разработало модель энергетической устойчивости, состоящую из четырех уровней и призванную обеспечить большую автономность и защищенность энергосистемы в условиях кризисов.

А в мае Кабинет министров принял решение о запуске конкурса на строительство более 1,3 ГВт новых генерирующих мощностей для повышения устойчивости энергосистемы.

Также ранее были озвучены условия, при которых украинцам не придется сидеть без электричества летом.

