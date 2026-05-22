Венгрия запретила импорт украинской сельхозпродукции

Правительство Венгрии приняло решение о запрете импорта сельскохозяйственной продукции из Украины.

Об этом написал новый премьер-министр страны Петер Мадьяр.

13 апреля 2026, 17:03

«Кабмин отзывает заявление о выходе Венгрии из Международного уголовного суда и запрещает импорт сельскохозяйственной продукции из Украины», – написал Мадьяр.

Он не предоставил подробностей и не раскрыл причин принятия такого решения. При этом Мадьяр написал, что соответствующие постановления уже опубликованы в официальном издании «Вестник Венгрии».

Напомним, 9 мая Петер Мадьяр официально возглавил венгерское правительство, сменив Виктора Орбана, который бессменно руководил страной в течение 16 лет.

Он уже успел отменить режим ЧП, который ранее ввел Орбан под предлогом так называемой «угрозы войны». Кроме того, Мадьяр объявил, что выходное пособие бывших министров правительства Орбана (а это почти 1 миллиард форинтов, или около €2,8 млн) будет направлено на нужды одного из детских домов в Украине.

