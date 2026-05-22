Венгрия запретила импорт украинской сельхозпродукции

Политика
Читати українською
Правительство Венгрии приняло решение о запрете импорта сельскохозяйственной продукции из Украины, сообщил Мадьяр.
Фото: Getty Images

Правительство Венгрии приняло решение о запрете импорта сельскохозяйственной продукции из Украины.

Об этом написал новый премьер-министр страны Петер Мадьяр.

Сказка о Драконе и Мадьяре: главный вызов для Венгрии после поражения Орбана на выборахПетер Мадьяр победил Виктора Орбана и партию «Фидес», которые шестнадцать лет управляли Венгрией. «Слово и дело» рассказывает, почему ему это удалось и какой главный вызов стоит перед новым премьер-министром.

«Кабмин отзывает заявление о выходе Венгрии из Международного уголовного суда и запрещает импорт сельскохозяйственной продукции из Украины», – написал Мадьяр.

Он не предоставил подробностей и не раскрыл причин принятия такого решения. При этом Мадьяр написал, что соответствующие постановления уже опубликованы в официальном издании «Вестник Венгрии».

Напомним, 9 мая Петер Мадьяр официально возглавил венгерское правительство, сменив Виктора Орбана, который бессменно руководил страной в течение 16 лет.

Он уже успел отменить режим ЧП, который ранее ввел Орбан под предлогом так называемой «угрозы войны». Кроме того, Мадьяр объявил, что выходное пособие бывших министров правительства Орбана (а это почти 1 миллиард форинтов, или около €2,8 млн) будет направлено на нужды одного из детских домов в Украине.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
Венгрия Экспорт Сельское хозяйство Петер Мадяр
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

Венгрия запретила импорт украинской сельхозпродукции
Кабмин обновил систему бронирования от мобилизации: что изменилось
Глава Нацразведки США подала в отставку
«Я бы не был слишком счастлив, если бы был путиным» – Рютте о прогрессе ВСУ
Трамп лично вмешался в решение Хегсета касательно войск США в Польше – WSJ
Президент договорился активизировать «дипломатию ради мира» с лидерами трех стран
В ВСУ отреагировали на обвинение путина в ударе по колледжу в Старобельске
Душат, бьют, травят собаками: Лубинец рассказал, сколько украинских военных замучила рф
Курс доллара США к гривне обновил исторический максимум
Путин обвинил ВСУ в ударе по общежитию в Старобельске и приказал подготовить «ответ»
Больше новостей