Суд рассмотрит иск о конфискации активов начальника налоговой Полтавщины

Высший антикоррупционный суд рассмотрит иск Специализированной антикоррупционной прокуратуры о конфискации активов начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Полтавской области Сергея Левченко и его супруги Ирины Нетесы.

Такое решение 8 мая принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, суд наложил арест на имущество начальника ГУ ГНС Полтавщины Сергей Левченко и его супруги Ирины Нетесы. Речь идет о квартире в Ужгороде площадью 71,6 кв. м и автомобиль LEXUS NX 200 2019 г.в. Жена Левченко занимает должность главного специалиста Управления Государственной казначейской службы в Кременчуге Полтавской области. По мнению прокурора, квартира и автомобиль приобретены по цене, значительно ниже минимальной рыночной стоимости аналогичных объектов по состоянию на дату их приобретения в 2024 году. Стоимость квартиры предварительно может составлять 3,68 млн грн (в декларации указано 576 тысяч грн), а автомобили – 1,14 млн грн.

«Принять исковое заявление к рассмотрению и открыть производство по гражданскому делу по иску прокурора САП к (Сергею Левченко и Ирине Нетесе – ред.) о признании необоснованными активов и их взыскании в доход государства. Рассмотрение дела производить в порядке общего искового производства. Назначить подготовительное судебное заседание по делу на 9 июня 2026 года в 13:30 в помещении Высшего антикоррупционного суда», – говорится в решении.

Напомним, прокурор САП подал иск о конфискации активов экс-депутата из Николаевской области Петра Кугляра. Речь идет о: автомобиль RENAULT DUSTER, приобретенный более чем за 1 млн грн и оформленный на экс-депутата; квартиру в г. Стрый на Львовщине стоимостью 4,4 млн грн, оформленную на жену. Анализ доходов и расходов политика и членов его семьи свидетельствует о невозможности приобретения этих активов за счет законных доходов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.