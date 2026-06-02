Ночная атака на Киев: количество раненых достигло 79

Общество
Читати українською
Киеве снова выросло количество пострадавших в результате массированного обстрела террористами рф. За помощью обратились уже 79 украинцев.
ГСЧС Украины

В Киеве число пострадавших от российской атаки в ночь на 2 июня увеличилось на 13 человек и достигло 79.

Об этом сообщил глава КГВА Тимур Ткаченко в Телеграм-канале.

«Количество пострадавших в Киеве в результате вражеской атаки выросло до 79 человек», – написал он в 14 дня.

Также он сообщил, что на ряде локаций спасатели и соответствующие службы еще работают над ликвидацией последствий российской атаки на город.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что в результате массированного обстрела путинской армии в столице 6 погибших. Пока что – это последние свежие данные.

Как известно, в ночь на 2 июня российские войска совершили комбинированную атаку на города Украины. В частности, под вражеским ударом оказались Киев, Днепр и Харьков.

В Киеве разрушения зафиксированы в семи районах. В результате атаки погибли шесть человек, много пострадавших. Повреждены десятки жилых домов и другая сугубо гражданская инфраструктура.

Также количество пострадавших и погибших выросло и в Днепре. Там уже известно о 12 жертвах.

Тем временем президент Зеленский отреагировал на преступные действия российской армии против мирного населения Украины. Он заявил, что россия и впредь будет продолжать удары, если Европа не масштабирует производство anti-баллистики, а Соединенные Штаты не помогут с поставками ракет к Patriotʼам.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
Владимир Зеленский Россия Киев Пострадавшие Жертвы Война с Россией Обстрел Атака на Киев Атака рф на Украину
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

В Польше требуют блокировать вступление Украины в Евросоюз
Польша выступает за исключение украинцев призывного возраста из системы защиты ЕС – СМИ
инфографикаКак менялась стоимость проезда в метро Киева, Харькова и Днепра
На юге Италии произошло землетрясение, толчки ощущались в нескольких регионах
Ночная атака на Киев: количество раненых достигло 79
Politico выяснило, какие сферы охватит новый пакет санкций ЕС против россии
Антикоррупционный суд продлил арест двух подозреваемых по делу ГПЗКУ
Украина и Турция обсуждают создание нового маршрута поставок газа
В Днепре до 12 возросло количество погибших в результате российской атаки
В Генштабе подтвердили поражение Ильского НПЗ и ряда стратегических объектов россиян
Больше новостей