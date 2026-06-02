Ночная атака на Киев: количество раненых достигло 79

В Киеве число пострадавших от российской атаки в ночь на 2 июня увеличилось на 13 человек и достигло 79.
Об этом сообщил глава КГВА Тимур Ткаченко в Телеграм-канале.
«Количество пострадавших в Киеве в результате вражеской атаки выросло до 79 человек», – написал он в 14 дня.
Также он сообщил, что на ряде локаций спасатели и соответствующие службы еще работают над ликвидацией последствий российской атаки на город.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что в результате массированного обстрела путинской армии в столице 6 погибших. Пока что – это последние свежие данные.
Как известно, в ночь на 2 июня российские войска совершили комбинированную атаку на города Украины. В частности, под вражеским ударом оказались Киев, Днепр и Харьков.
В Киеве разрушения зафиксированы в семи районах. В результате атаки погибли шесть человек, много пострадавших. Повреждены десятки жилых домов и другая сугубо гражданская инфраструктура.
Также количество пострадавших и погибших выросло и в Днепре. Там уже известно о 12 жертвах.
Тем временем президент Зеленский отреагировал на преступные действия российской армии против мирного населения Украины. Он заявил, что россия и впредь будет продолжать удары, если Европа не масштабирует производство anti-баллистики, а Соединенные Штаты не помогут с поставками ракет к Patriotʼам.
