Ночная атака на Киев: количество раненых достигло 79

В Киеве число пострадавших от российской атаки в ночь на 2 июня увеличилось на 13 человек и достигло 79.

Об этом сообщил глава КГВА Тимур Ткаченко в Телеграм-канале.

«Количество пострадавших в Киеве в результате вражеской атаки выросло до 79 человек», – написал он в 14 дня.

Также он сообщил, что на ряде локаций спасатели и соответствующие службы еще работают над ликвидацией последствий российской атаки на город.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что в результате массированного обстрела путинской армии в столице 6 погибших. Пока что – это последние свежие данные.

Как известно, в ночь на 2 июня российские войска совершили комбинированную атаку на города Украины. В частности, под вражеским ударом оказались Киев, Днепр и Харьков.

В Киеве разрушения зафиксированы в семи районах. В результате атаки погибли шесть человек, много пострадавших. Повреждены десятки жилых домов и другая сугубо гражданская инфраструктура.

Также количество пострадавших и погибших выросло и в Днепре. Там уже известно о 12 жертвах.

Тем временем президент Зеленский отреагировал на преступные действия российской армии против мирного населения Украины. Он заявил, что россия и впредь будет продолжать удары, если Европа не масштабирует производство anti-баллистики, а Соединенные Штаты не помогут с поставками ракет к Patriotʼам.

