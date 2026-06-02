Знаем от разведки, что массированный удар может быть и этой ночью – Зеленский

Президент Владимир Зеленский предупредил об угрозе нового массированного удара по Украине в течение ближайших часов.

Заявление на эту тему прозвучало во время вечернего обращения к нации.

2 июня 2026, 16:19 Киевское метро приняло рекордное количество людей во время обстрела впервые с 2022 года Во время массированного российского обстрела Киева 2 июня столичная подземка смогла приютить рекордные 41 тысячу людей. Среди них насчитали около 4500 детей.

«Мы знаем от разведки, что массированный удар может быть и этой ночью. Пожалуйста, очень вас прошу, обращайте внимание на тревоги», – сказал Зеленский.

Комментируя атаку 2 июня, президент констатировал, что в данный момент уровень поставок боекомплекта для ПВО не позволяет сбивать значительную часть вражеских ракет. В связи с этим Зеленский призвал партнеров работать над тем, чтобы Украина имела необходимые ракеты для защиты гражданских.

«Очевидно, что Европе нужна своя антибаллистическая система – достаточный объем, достаточную силу, чтобы гарантировать защиту от любой угрозы. Будут переговоры, будут встречи, которые приблизят этот результат. Сегодня утвердил соответствующий дипломатический график на июнь – будет активно», – заявил президент.

Напомним, в ночь на 2 июня российские войска совершили комбинированную атаку на города Украины. В частности, под вражеским ударом оказались Киев, Днепр и Харьков.

В Киеве разрушения зафиксированы в семи районах. В результате атаки погибли шесть человек, еще 90 пострадали. Повреждены десятки жилых домов и другая гражданская инфраструктура.

Также количество пострадавших и погибших выросло и в Днепре. Там уже известно о 12 жертвах.

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