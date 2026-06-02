В столице до пяти выросло число погибших в результате ночной атаки

В Киеве в результате ночного обстрела 2 июня количество погибших возросло до пяти человек. Повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры в нескольких районах города.
Количество погибших в результате массированной российской атаки ночью 2 июня возросло до пяти человек.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

«Один пострадавший умер в больнице. В результате атаки на столицу 2 июня – пять погибших», – говорится в сообщении.

Как известно, в результате попаданий вражеских ракет и падения обломков в Киеве повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура в Подольском, Шевченковском, Оболонском, Святошинском, Соломенском, Голосеевском, Печерском и Дарницком районах.

Повреждено по меньшей мере 9 многоквартирных домов, две АЗС, здание поликлиники, детский сад, два автосалона, офисы, административные здания. Окончательные последствия атаки и количество пострадавших людей устанавливаются.

Напомним, в ночь на 2 июня россия совершила массированный комбинированный удар по территории Украины, применив ракеты разных типов и сотни ударных беспилотников. Силам ПВО удалось обезвредить 642 воздушные цели.

Основной удар пришелся по Киеву. В столице разрушения зафиксированы в семи районах. Ранее сообщалось о четырех погибших, еще по меньшей мере 65 человек пострадали.

А в Днепре в результате ночной российской атаки погибли 9 человек, среди них – маленький ребенок. Также известно о по меньшей мере 35 раненых. В городе зафиксированы масштабные разрушения гражданской инфраструктуры и продолжается поисково-спасательная операция.

