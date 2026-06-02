В Киеве перекрыт ряд улиц и изменено движение общественного транспорта после атаки рф

В Киеве после российской атаки перекрыто движение транспорта на нескольких улицах, а также изменены маршруты общественного транспорта из-за повреждения инфраструктуры и контактной сети.

Об этом сообщили первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий и в КГГА.

По данным патрульной полиции, движение транспорта ограничено на следующих участках:

ул. Карпатской Сечи (от ул. Сумской до ул. Василия Жуковского);

пер. Ахтырском (от ул. Михаила Максимовича до ул. Холодноярской);

ул. Набережно-Крещатицкой (от ул. Нижний Вал до ул. Туровской);

ул. Верховинной (от ул. Святошинской до ул. Анатолия Петрицкого);

ул. Гарета Джонса (от ул. Дорогожицкой до ул. Деревлянской);

ул. Дегтярёвской (от пер. Старожитомирского до ул. Зоологической);

ул. Зоологической (от просп. Берестейского до ул. Дегтярёвской).

Водителей призывают учитывать эти ограничения при планировании маршрутов.

В КГГА сообщили, что из-за повреждения контактной сети часть маршрутов общественного транспорта временно работает с изменениями. Задерживается движение трамваев №14, №15, №22 и №25, а троллейбусы №29, №30, №31 курсируют с отклонением от графика.

Для трамваев №14 и №15 организовано временное автобусное сообщение №14-Т по маршруту «Просп. Відрадный – Дегтярёвский путепровод».

Движение троллейбусов №29, №30 и №31 организовано от Дарницкой площади и ул. Милославской до станции метро «Минская». Автобус №9 курсирует до Дегтярёвского путепровода, а маршруты №28 и №53 работали с изменениями.

Напомним, в ночь на 2 июня Россия осуществила массированный комбинированный удар по территории Украины, применив ракеты разных типов и сотни ударных беспилотников. Силам ПВО удалось обезвредить 642 воздушные цели.

Основной удар пришелся на Киев. В столице разрушения зафиксированы в семи районах. В результате атаки погибли четыре человека, также известно как минимум о 58 пострадавших.

А в Днепре в результате ночной российской атаки погибли шесть человек, среди них – один спасатель. Также известно как минимум о 36 раненых. В городе зафиксированы масштабные разрушения гражданской инфраструктуры и продолжается поисково-спасательная операция.

