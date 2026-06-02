«Цирконы», «Искандеры», «Калибры» и более 650 дронов: в ВС рассказали детали ночной атаки

В ночь на 2 июня россия нанесла комбинированный удар по Украине ракетами и дронами. Силы ПВО сбили или подавили 642 воздушные цели. Под ударом оказались Киев, Днепр, Харьков и другие регионы.
В ночь на 2 июня россия осуществила массированный комбинированный удар по территории Украины, применив ракеты различных типов и сотни ударных беспилотников. Силам ПВО удалось обезвредить 642 воздушные цели.

Об этом сообщили в Воздушных силах.

Основное направление атаки пришлось на Киев, также под ударами оказались Днепр, Харьков, Запорожье, Полтавская область и другие регионы.

Всего радиотехническими войсками Воздушных сил зафиксировано 729 средств воздушного нападения – 73 ракеты и 656 БПЛА различных типов:

  • 8 противокорабельных ракет 3М22 «Циркон» (районы пусков — ВОТ АР Крым, Курская обл., рф);
  • 33 баллистические ракеты «Искандер-М» (районы пуска — Брянская, Курская, Ростовская обл., ВОТ АР Крым);
  • 27 крылатых ракет Х-101 (районы пусков – Вологодская обл., рф);
  • 5 крылатых ракет «Калибр» (районы пусков — акватория Каспийского моря);
  • 656 ударных БПЛА типа Shahed, «Гербера», «Италмас», барражирующих боеприпасов «Бандероль», дронов-имитаторов типа «Пародия» (с направлений: Брянск, Курск, Орёл, Миллерово, Приморско-Ахтарск — рф, Гвардейское, Чауда, ВОТ АР Крым).

К отражению атаки привлекались авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны.

По предварительным данным по состоянию на 08:30, силам ПВО удалось сбить или подавить 642 воздушные цели, в том числе 40 ракет и 602 беспилотника:

  • 11 баллистических ракет «Искандер-М»;
  • 26 крылатых ракет Х-101;
  • 3 крылатые ракеты «Калибр»;
  • 602 БПЛА различных типов.

В то же время зафиксированы попадания 30 баллистических, 3 крылатых ракет и 33 ударных БПЛА на 38 локациях. Также сообщается о падении сбитых дронов (обломков) на 15 локациях.

Напомним, в ночь на 2 июня российские войска осуществили комбинированную атаку на города Украины.. В частности, под вражеским ударом оказались Киев, Днепр и Харьков. По последним данным, в Харькове во время обстрела пострадали восемь человек. Также в части столицы пропадало электричество.

В Киеве разрушения зафиксированы в семи районах. В результате атаки погибли четыре человека, также известно как минимум о 58 пострадавших.

А в Днепре в результате ночной российской атаки погибли шесть человек, среди них – один спасатель. Также известно как минимум о 36 раненых. В городе зафиксированы масштабные разрушения гражданской инфраструктуры и продолжается поисково-спасательная операция.

