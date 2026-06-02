Киев и еще 7 областей остались без света из-за атаки рф

В Киеве, Киевской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях частично отсутствует свет из-за массированной атаки российской федерации на объекты энергетической инфраструктуры в ночь на 2 июня.

Об этом сообщает Минэнерго и ДТЭК в Телеграм-каналах.

По информации Минэнерго, также в результате вражеского обстрела в столице повреждена производственная площадка и инфраструктура энергетического предприятия. Двое энергетиков получили ранения.

«Пострадавших доставили в больницу, где им оказывается вся необходимая помощь», – говорится в сообщении Минэнерго.

В ведомстве сообщают, что энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение всем абонентам. Вместе с тем украинцев заверили, что графики ограничений сегодня применять не планируют, и попросили следить за ситуацией.

В то же время потребление электроэнергии в стране выросло – по состоянию на 09:30 оно было на 8,2% выше, чем вчера утром. Это связано с облачной погодой и дождями в части областей, из-за чего домашние солнечные электростанции работают неэффективно. Поэтому потребителей просят помочь энергосистеме и перенести активное потребление на дневные и ночные часы.

«Активное энергопотребление сегодня стоит перенести на дневное время – с 11:00 до 15:00. В вечерние часы просим потребителей, по возможности, бережно использовать электроэнергию – с 18:00 до 22:00. Это помогает снизить нагрузку на систему», – говорится в сообщении.

По данным ДТЭК, по состоянию на утро энергетикам уже удалось запитать критическую инфраструктуру и вернуть свет для 110 тысяч семей. Работы по восстановлению электричества для остальных 30 тысяч абонентов сейчас продолжаются.

Кроме этого, в Минэнерго заявили, что ночью войска рф атаковали объекты нефтегазовой промышленности. Там также зафиксированы повреждения инфраструктуры, однако жертв и пострадавших нет. Идут восстановительные работы.

Напомним, в ночь на 2 июня российские войска совершили комбинированную атаку на города Украины. В частности, под вражеским ударом оказались Киев, Днепр и Харьков.

В Киеве разрушения зафиксированы в семи районах. В результате атаки погибли четыре человека, также уже известно о как минимум 65 пострадавших.

А в Днепре в результате ночной российской атаки погибли 9 человек, среди них – один спасатель и ребенок 2023 года рождения. Также известно о как минимум 37 раненых. В городе зафиксированы масштабные разрушения гражданской инфраструктуры, продолжается поисково-спасательная операция.

В Воздушных Силах тем временем заявили, что россия атаковала Украину 729 средствами воздушного нападения: запустили 73 ракеты и 656 БПЛА различных типов. Силам ПВО удалось сбить или подавить 642 воздушные цели.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.