В Запорожье военный открыл стрельбу возле магазина, есть раненые

В Запорожье военнослужащий открыл огонь из пистолета по людям возле магазина. В результате стрельбы ранения получили 17-летний подросток и 33-летний мужчина.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Запорожской области.

Как уточнили правоохранители, инцидент произошел вчера, 7 мая, около 21:00. Стрелком оказался военнослужащий 1983 года рождения.

«Информация о стрельбе в Шевченковском районе города поступила в дежурную часть территориального подразделения полиции около 21:00. В результате немедленного реагирования полицейские задержали стрелка вблизи места происшествия. А еще до прибытия наряда буквально «на горячем» его успел перехватить оперативник уголовного розыска терподразделения, который во внеслужебное время отреагировал на стрельбу. На месте он увидел правонарушителя и удерживал его до приезда других полицейских», – говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что инцидент возник в местном магазине, где мужчина в состоянии алкогольного опьянения вел себя грубо и вызывающе, чем вызвал возмущение других покупателей.

Как отмечается, уже на улице возле торгового заведения между ним и тремя другими участниками события возникла драка, во время которой фигурант достал пистолет и произвел несколько выстрелов в сторону оппонентов. Двое пострадавших с огнестрельными ранениями госпитализированы.

«Ранения получили двое участников инцидента – 17-летний подросток и 33-летний мужчина», – отметили в пресс-службе.

Фигурант задержан на основании ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Ему инкриминируют ч. 4 ст. 296 (Хулиганство). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет.

Напомним, 18 апреля в Голосеевском районе Киева мужчина открыл огонь по людям и взял заложников в помещении супермаркета. В ходе спецоперации силовики ликвидировали нападавшего. Жертвами стрелка стали семь человек, столько же гражданских пострадали.

Инцидент сопровождался скандалом относительно действий двух правоохранителей, которые сбежали с места происшествия.

Согласно результатам опроса, после теракта в Киеве ощущение безопасности ухудшилось у 53% украинцев.

Кроме этого, в частности, вечером 26 апреля на станции метро «Исторический музей» в Харькове также произошел инцидент со стрельбой.

