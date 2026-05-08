В Нацполиции рассказали, сколько легального оружия есть на руках у украинцев

В Украине по состоянию на апрель 2026 года в легальном обращении находилось более 1,1 млн единиц огнестрельного оружия.
Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник Департамента уголовного розыска Нацполиции Вадим Дзюбинский.
По его словам, официально в базе МВД зарегистрированы 1 млн 166 тысяч единиц оружия.
«Дополнительно еще 20 тысяч 231 единицу огнестрельного оружия граждане задекларировали с ноября 2024 года во время действия военного положения», – сообщил Дзюбинский.
При этом он отметил, что в большинстве заказных убийств, разбойных нападений и других серьезных уголовных преступлений используется именно нелегальное оружие. А зарегистрированное оружие чаще используют во время бытовых конфликтов, которые перерастают в стрельбу.
Напомним, в августе 2024 года парламент разрешил украинцам задекларировать трофейное оружие. На инфографике «Слово и дело» – как задекларировать найденное оружие.
А накануне стало известно, что Нацполиция создаст в областных центрах спецгруппы для реагирования на случаи стрельбы.
