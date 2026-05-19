В Калифорнии юноши устроили стрельбу в мечети, есть погибшие

В исламском центре Сан-Диего (штат Калифорния) двое юношей с огнестрельным оружием напали на посетителей мечети, в результате чего погибли трое мужчин. Кроме этого, подозреваемые также были найдены мертвыми.

Об этом сообщают PBS и ВВС со ссылкой на начальника полиции Сан-Диего Скотта Вола.

В результате стрельбы в мечети в американском городе Сан-Диего в понедельник, 18 мая, погибли трое мужчин.

Как отмечается, вооруженное нападение произошло накануне одного из мусульманских праздников. Полиция заявила, что один из убитых – охранник исламского центра. Основным мотивом совершения нападения считают проявление ненависти на религиозной почве.

Сразу после начала стрельбы исламские школы вблизи мечети применили протокол локдауна, а детей вывели в безопасное место. Полицейские оцепили место преступления.

По данным СМИ, исламский центр Сан-Диего имеет самую большую мечеть округа, в комплекс также входит школа Аль-Рашид, где преподают арабский язык, исламоведение и Коран для детей в возрасте от пяти лет.

Установлено, что подозреваемыми в нападении были юноши 17 и 19 лет. Правоохранители нашли их тела в автомобиле, припаркованном неподалеку от места преступления. По предварительным данным, они погибли от огнестрельных ранений, которые они себе нанесли, покончив с собой.

Как известно, в апреле в американском штате Луизиана мужчина устроил массовую стрельбу в двух домах, в результате которой погибли восемь детей в возрасте от 3 до 11 лет, еще две женщины получили тяжелые ранения.

Напомним, в начале мая в американском штате Техас двое неизвестных открыли стрельбу во время вечеринки в жилом комплексе. В результате вооруженного нападения погибли двое несовершеннолетних, еще 10 человек получили ранения.

Также в Вашингтоне вблизи Белого дома 4 мая произошла стрельба, район вокруг администрации президента Дональда Трампа частично заблокировали. Впоследствии стало известно, что стрельбу недалеко от Белого дома устроил вооруженный мужчина при попытке его задержания.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.