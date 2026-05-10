В Черкассах мужчина устроил стрельбу из-за детей, которые рвали сирень

В Черкассах правоохранители проверяют информацию о стрельбе в одном из микрорайонов города. По предварительным данным, конфликт возник из-за детей, которые рвали сирень возле частного дома.
В Черкассах 9 мая мужчина якобы открыл стрельбу после конфликта с детьми, которые рвали сирень возле его дома. Полиция проводит проверку и устанавливает личность мужчины.

Об этом сообщила спикер полиции Черкасской области Зоя Вовк, передаёт «Суспільне».

По словам спикера, вызовов на спецлинию 102 по этому инциденту не поступало. Информацию правоохранители обнаружили во время мониторинга социальных сетей.

«Правоохранители обнаружили информацию во время мониторинга социальных сетей и внесли сведения в единый учет», – сообщила Зоя Вовк.

Предварительно полиция установила, что конфликт возник из-за детей, которые рвали сирень возле частного дома.

Как сообщает медиа, мужчина пытался догнать детей, а когда это не удалось – якобы вынес из дома пистолет и начал стрелять.

По словам спикера полиции, в результате инцидента никто не пострадал.

«Сейчас правоохранители устанавливают личность правонарушителя. Правовую оценку его действиям дадут после установления всех обстоятельств», – отметила Вовк.

Напомним, в Нацполиции сообщали, что на апрель 2026 года в Украине в легальном обороте находится более 1,1 млн единиц огнестрельного оружия.

Также 8 мая в Запорожье военнослужащий открыл стрельбу возле магазина. Тогда ранения получили 17-летний подросток и 33-летний мужчина.

Ранее в Нацполиции заявляли о создании в областных центрах специальных патрульных групп для оперативного реагирования на случаи стрельбы.

