Заместитель мэра Светловодска устроил стрельбу в горсовете, есть раненые

В Светловодском городском совете в Кировоградской области произошла стрельба во время конфликта между сотрудниками. Два человека ранены.
Днем 12 мая в помещении Светловодского городского совета в Кировоградской области произошла стрельба с участием заместителя мэра. На данный момент известно о двух раненых, работников эвакуировали.

Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на секретаря горсовета Максима Бакуменко.

По данным полиции, в помещении городского совета произошёл конфликт между сотрудниками. Во время ссоры один из них, вероятно, произвёл несколько выстрелов. В социальных сетях отмечают, что стрельба произошла с участием заместителя мэра.

Двух пострадавших госпитализировали. На месте работает полиция. Обстоятельства инцидента выясняются.

У Светловодской МТО подтвердили факт стрельбы и сообщили, что огонь открыл первый заместитель городского головы Сергей Савич.

Как отмечается, в течение дня мужчина вёл себя агрессивно, высказывал угрозы и использовал нецензурную лексику в адрес секретаря Светловодского городского совета Максима Бакуменко. Часть этих действий была публично зафиксирована в прямых эфирах в социальных сетях самого Савича.

Напомним, недавно в Черкассах мужчина якобы открыл стрельбу после конфликта с детьми, которые рвали сирень возле его дома.

Также ранее в Запорожье военнослужащий открыл стрельбу возле магазина. Тогда ранения получили 17-летний подросток и 33-летний мужчина.

По данным полиции, по состоянию на апрель 2026 года в Украине в легальном обороте находится более 1,1 млн единиц огнестрельного оружия.

Пострадавшие Стрельба Городской совет Кировоградская область Раненые
