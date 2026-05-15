В Хмельницкой области ликвидирован мужчина, стрелявший в полицейских: подробности спецоперации

В Хмельницкой области полиция ликвидировала вооруженного преступника, который после расстрела офицера сбежал в лесополосу.

Об этом сообщил глава Нацполиции Иван Выговский в Телеграм-канале.

По его данным, мужчина продолжал нести смертельную угрозу для окружающих. Во время бегства он бросил гранату в сторону лесников, которые ехали на авто. К счастью, они не пострадали.

«Ему было уже все равно, кого лишать жизни. В какую-то минуту решение не совершать нарушений из-за того, что лишен права управления авто, превратилось в решение убивать», – написал Выговский.

Спецназовцы полиции отправились за нападавшим на бронеавтомобиле. Однако, увидев полицию, мужчина снова открыл огонь. В ответ правоохранители ликвидировали его.

«Но ни одна успешно завершенная спецоперация не вернет жизнь нашему полицейскому, который сегодня погиб при исполнении служебных обязанностей», – подчеркнул глава Нацполиции.

Также он выразил соболезнования семье погибшего коллеги Сергея Черного.

Как известно, в Хмельницкой области во время проверки документов произошло вооруженное нападение на полицейских, в результате которого один правоохранитель погиб, а другой — получил ранения.

