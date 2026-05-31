На Николаевщине автомобиль упал с моста в воду, среди пострадавших есть дети

В воскресенье, 31 мая, автомобиль упал с моста в воду в Николаевской области. В результате ДТП пострадали шесть человек, из которых – пятеро детей.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Николаевской области.

Как отмечается, предварительно, за рулем автомобиля находился 19-летний юноша.

«31 мая примерно в 12:50 в селе Вороновка Вознесенского району автомобиль Mitsubishi Pajero Sport, по предварительным данным, за рулем которого находился 19-летний парень, не справившись с управлением, допустил выезд за пределы моста с последующим падением автомобиля в воду», - говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, в результате аварии пассажиры автомобиля – пятеро детей в возрасте 9, 11, 12 и 15 лет, 40-летний мужчина и водитель с телесными повреждениями различных степеней тяжести были доставлены в больницу для обследования.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства и причины ДТП. Следователи квалифицировали событие, предварительно, по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Санкция статьи предусматривает наказание до трех лет ограничения свободы.

