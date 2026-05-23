В Новгороде-Северском дрон атаковал авто патрульных, ранены правоохранители

В Новгород-Северском на Черниговщине российский дрон атаковал патрульный автомобиль, в результате чего пострадали трое полицейских. Также в результате удара по магазину пострадали трое гражданских.
В субботу, 23 мая, в Новгороде-Северском на Черниговщине россияне атаковали магазин и служебный автомобиль полиции. В результате вражеского удара пострадали трое правоохранителей и трое гражданских.

Об этом сообщают пресс-служба полиции Черниговской области и начальник Новгород-Северской РВА Александр Селиверстов.

«Сегодня около 11 часов в г. Новгород-Северский россияне попали с дрона по служебному автомобилю полицейских, которые осуществляли патрулирование города», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате вражеского удара трое сотрудников группы реагирования патрульной полиции Новгород-Северского райотдела получили травмы, также был поврежден служебный автомобиль.

В то же время, по данным местных властей, около полудня в результате удара по магазину в Новгороде-Северском ранения и травмы получили две местные жительницы 44 и 55 лет, а также 72-летний мужчина.

«Врачи зафиксировали у них сотрясение головного мозга и гипертонический криз. Сейчас медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь... Враг нанес удар по гражданскому магазину с применением барражирующего боеприпаса (предварительно – типа «Ланцет»)», – заявил Селиверстов.

Напомним, российские военные атаковали беспилотниками гражданские автомобили в Центральном районе Херсона и на Харьковщине. В результате ударов погибли два человека, еще двое получили ранения.

Также в Сумах в больнице умер мужчина, получивший сверхтяжелые ранения в результате российского удара по траурной колонне на окраине города в субботу, 23 мая. Российские войска нанесли удар FPV-дроном, предварительно на оптоволокне, по похоронной процессии, которая двигалась на одно из городских кладбищ.

Ранее сообщалось, что в результате попадания в проезжую часть, рядом с автобусом, 4 человека получили ранения.

