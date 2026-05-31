Третья в Европе: Эстония разрешила движение авто с автопилотом Tesla

Эстония стала третьей страной в Европе, которая разрешила движение автомобилей с системами автономного управления. Ранее такие системы разрешили в Нидерландах и Литве.

Об этом пишет эстонское издание ERR.

Дополнительных изменений в законодательство Эстония не вводила, поскольку за рулем автомобиля все равно должен находиться водитель. Именно он отвечает за транспортное средство и должен взять управление на себя, когда это необходимо.

В течение следующих нескольких месяцев водители новых электромобилей Tesla в Эстонии смогут установить обновление программного обеспечения для автономного управления.

Руководитель технического отдела транспортных средств Транспортной администрации Юрго Вахтра объяснил, что речь идет не о полностью беспилотном авто, а о системе помощи водителю.

«Это все еще система помощи водителю, где водитель отвечает за все поведение и безопасность автомобиля и должен взять на себя управление транспортным средством, когда это необходимо», – сказал он.

По словам Вахтры, Tesla также отслеживает, не отвлекается ли водитель и смотрит ли он на дорогу. Если система видит, что водитель невнимателен, она предупреждает его об этом.

Главный редактор Geenius Кулдар Кулласепп, который провел тест-драйв такого автомобиля в Финляндии, заявил, что система хорошо справлялась с разными условиями, а местами поездка была даже «скучной».

Он объяснил, что автомобиль использует около восьми камер, которые постоянно передают изображения на компьютер. Система формирует картину окружающей среды и принимает решения на основе данных, полученных за миллионы километров поездок.

Владелец Tesla Павел Николаев считает, что обновление может улучшить культуру вождения в Эстонии, поскольку автомобили с автономным управлением могут двигаться спокойнее и правильнее.

В то же время юристы указывают на новые вызовы для законодателей. Адвокат компании Sorainen Маркус Нийн отметил, что такие автомобили собирают много данных во время движения, поэтому нужно урегулировать вопрос их хранения и использования.

Кроме того, по его словам, отдельного осмысления требует автострахование, поскольку нынешняя система базируется на вине человека. В случае, когда автомобиль фактически движется самостоятельно, вопрос ответственности может стать более сложным.

В Эстонии зарегистрировано более 2000 автомобилей Tesla. По оценке Кулласеппа, от 400 до 500 из них могут начать использовать систему автономного управления.

