Оккупанты обстреляли два района Днепропетровщины, десяток раненых

Российские военные сегодня, 30 мая, 25 раз атаковали два района Днепропетровщины, в результате чего десять человек получили ранения.

Об этом сообщает начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

Согласно его словам, в Никопольском районе враг в течение дня бил по райцентру, Марганецкой, Червоногригоровской и Покровской общинам – повреждены гимназия, пятиэтажка, частные дома, магазин, авто.

Как отмечается, на Никопольщине девять мирных жителей получили ранения в результате российских атак.

«Из них пятеро госпитализированы в состоянии средней тяжести. Остальные – на амбулаторном лечении», – говорится в сообщении.

При этом, в результате ударов по Криворожскому району под ударом были Грушевская и Зеленодольская общины. Сообщается, что в результате атак пострадал один человек.

Напомним, сегодня утром, 30 мая, российские оккупанты атаковали промышленную инфраструктуру в Запорожье, в результате чего погиб человек и еще один получил ранения.

Российские оккупационные войска в течение утра субботы, 30 мая, повторно атаковали Запорожье, в результате чего погиб человек, а еще двое – ранены.

Также российские войска в ночь на 30 мая атаковали Украину баллистической и крылатыми ракетами, а также 290 ударными беспилотниками различных видов.

