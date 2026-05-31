Стало известно, сколько украинцев уже воспользовались программой «Кешбэк на топливо»

Премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что уже 2,3 млн украинцев воспользовались программой Кешбэк на топливо.
По состоянию на 31 мая с начала программы «Кешбэк на топливо» уже 2,3 млн украинцев получили денежную компенсацию.

Об этом премьер-министр Юлия Свириденко сообщила в Telegram.

Согласно ее словам, в рамках этой программы украинцы получают компенсацию от 5% до 15% в зависимости от вида топлива.

«Это был временный антикризисный инструмент финансовой поддержки наших людей в период крупнейшего за последние 50 лет мирового нефтяного кризиса. Он действовал с 20 марта по 31 мая», – говорится в сообщении.

Как отмечается, 91% пользователей этой программы являются владельцами автомобилей экономкласса с небольшим объемом двигателя. За время действия программы было открыто около 500 тысяч новых карт Национального кешбэка, что способствовало дополнительному развитию государственных цифровых сервисов.

Премьер напомнила, что полученную компенсацию можно потратить на коммунальные услуги, лекарства, продукты украинского производства, книги или задонатить на поддержку Сил обороны Украины.

Как известно, согласно данным исследования, большинство украинцев со скепсисом относятся к программе компенсации расходов на топливо: доля критических оценок вдвое превышает уровень поддержки.

Напомним, недавно программу «Национальный кешбэк» продлили до завершения военного положения.

Также «Слово и дело» подготовило инфографику, где можно узнать, в каких странах мира самый дорогой и самый дешевый бензин.

