РФ ударила по турецкому судну возле Одесщины, пострадали члены экипажа

Российские войска ночью атаковали ударными беспилотниками гражданское судно ANT, которое направлялось из одного из портов Одесской области в Турцию. На борту возник пожар, ранения получили двое членов экипажа.

Об этом сообщили в ВМС ВСУ.

Как отмечается, российские беспилотники поразили гражданское сухогрузное судно ANT, которое двигалось из одного из портов Одесской области в направлении Турции с грузом на борту. Судно шло под флагом Вануату, судовладелец – Турция.

В результате попадания на борту судна возник пожар. Повреждения получили жилые и служебные помещения экипажа. Также в результате атаки пострадали двое членов экипажа. Их оперативно эвакуировали катерами ВМС ВСУ и доставили в медицинское учреждение.

«Рф продолжает целенаправленно создавать угрозу международным морским перевозкам, ата1куя гражданскую инфраструктуру и торговые суда», – подчеркнули в ВМС.

Напомним, российские войска время от времени атакуют иностранные гражданские корабли, которые работают в Черном море и заходят в украинские порты. Так в марте во время атаки на Одессу ударными дронами, россия атаковала беспилотниками два гражданских судна с зерном, которые стояли в порту. Это были коммерческие суда под флагами Палау и Барбадоса.

А недавно российская армия нанесла целенаправленный удар БПЛА по китайскому торговому судну с китайским экипажем, которое находилось в территориальных водах Украины.

