Россия активизировала похищение западных технологий и оборонных разработок

Российские спецслужбы существенно нарастили усилия по получению западных технологий и оборонных разработок на фоне санкционного давления.

Об этом сообщает AP News со ссылкой на троих высокопоставленных чиновников европейских разведывательных служб.

По информации собеседников агентства, Москва применяет широкий набор инструментов для сбора необходимых данных и технологий – от создания подставных компаний и привлечения посредников до проведения кибершпионских операций. Полученная информация может использоваться как для развития военных программ, так и для подготовки потенциальных атак на объекты критической инфраструктуры.

В европейских спецслужбах отмечают, что в последние годы россия все больше полагается на нелегальные механизмы доступа к современным технологиям. Причиной стали западные санкции, которые значительно ограничили возможность закупки оборудования, компонентов и результатов научных исследований в странах Европы и Северной Америки.

Дополнительным фактором стала война против Украины, которая создает значительное давление на российскую экономику и производственный сектор. В таких условиях Кремль пытается компенсировать дефицит технологических ресурсов путем скрытого сбора необходимых разработок за рубежом.

Особый интерес для рф представляют технологии двойного назначения. Речь идет прежде всего о разработках в оборонной и космической отраслях, квантовых технологиях, морских системах, навигационном оборудовании, а также современных промышленных станках, программном обеспечении и инженерных решениях.

Особую обеспокоенность в европейских странах вызывает рост активности российских спецслужб в Северной Европе и Балтийском регионе. Там фиксируют увеличение количества попыток кибератак на промышленные предприятия и объекты критической инфраструктуры, а также попытки проникновения в оборонные компании.

Представители разведки считают, что россия все чаще готова идти на риск разоблачения, используя более агрессивные методы работы. По их мнению, такое поведение может свидетельствовать об усилении экономического давления на страну и стремлении Кремля сократить технологическое отставание от западных государств.

Напомним, в беспилотниках, которыми рф атакует Украину, продолжают обнаруживать новые западные компоненты, изготовленные уже в 2025 году, несмотря на действующие санкции против Кремля.

Также сообщалось, что Китай поставляет россии оборудование и технологии, которые позволяют Москве наращивать производство новейших ракет.

