Украина стала полигоном для испытаний американских роботов-гуманоидов – СМИ

Американская компания Foundation Future Industries, которая специализируется на разработке автономных роботизированных систем для военных и промышленных нужд, протестировала своих человекоподобных роботов в Украине.

Об этом сообщает CNBC.

13 апреля 2026, 21:02 Украинские НРК и дроны впервые захватили позицию рф без участия пехоты – Зеленский Зеленский заявил, что ВСУ впервые за время войны захватили позицию российских войск исключительно посредством НРК и беспилотников.

В начале 2026 года в Украину доставили два робота Phantom MK-1 для пилотных испытаний. По словам генерального директора и соучредителя компании Санкаета Патака, тестирование проходило при поддержке правительства США и во взаимодействии с украинскими чиновниками.

Основной целью испытаний стала проверка возможностей роботов в выполнении опасных задач, которые обычно приходится выполнять военным. Речь идет прежде всего о доставке грузов, транспортировке снаряжения и эвакуационных миссиях в районах, приближенных к боевым действиям.

В компании отмечают, что роботы уже продемонстрировали способность перевозить грузы в условиях повышенного риска. В то же время нынешняя версия Phantom MK-1 имеет ряд ограничений. В частности, робот может транспортировать около 20 килограммов груза, имеет недостаточную защиту от воды и ограниченное время автономной работы.

Стартап уже работает над новой моделью Phantom 2. По словам разработчиков, она будет иметь вдвое большую грузоподъемность, улучшенную автономность и возможность работать в более сложных условиях. Ожидается, что обновленных роботов передадут для испытаний в Украине уже в ближайшие месяцы.

Как отмечает CNBC, одним из советников по стратегии стартапа является Эрик Трамп – сын президента США Дональда Трампа. Компания также получила от американского правительства исследовательские контракты на сумму около 24 миллионов долларов для изучения использования роботов в логистике, инспекционных работах и потенциально в военной сфере.

По оценкам разработчиков, в течение следующих 12–18 месяцев подобные роботизированные системы могут начать использоваться в военных подразделениях на практике.

Напомним, ранее стало известно, что Силы обороны Украины провели уникальную операцию, впервые за время полномасштабного вторжения захватив позицию оккупантов исключительно с помощью беспилотников и наземных роботизированных комплексов (НРК).

Также сообщалось, что в первом полугодии 2026 года запланировано масштабное расширение парка этой техники – с производителями должны заключить контракты на поставку 25 тысяч НРК, что вдвое превышает показатели за весь 2025 год.

