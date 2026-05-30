Кабмин упростил передачу госимущества в аренду для предприятий оборонной отрасли

Кабинет Министров Украины упростил процедуру передачи государственного имущества в аренду для предприятий оборонно-промышленного комплекса. На время действия военного положения такие объекты можно будет получать без проведения аукционов.

О принятом решении сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

По ее словам, нововведение должно создать дополнительные возможности для расширения производственных мощностей украинской оборонной отрасли. Упрощенный механизм будет касаться производителей ракетного вооружения, взрывчатых веществ, боеприпасов, а также предприятий, занимающихся разработкой и производством новейших образцов вооружения.

«Это позволит быстрее запускать новые производственные площадки и наращивать производство для нужд Сил обороны», – отметила Свириденко.

Получить государственное имущество в аренду по упрощенной процедуре смогут только те компании, которые имеют статус критически важных для экономики и включены Министерством обороны в реестр исполнителей государственных контрактов.

В правительстве убеждены, что такое решение будет способствовать увеличению объемов производства оборонной продукции и усилению обеспечения украинских военных необходимым вооружением.

По словам главы правительства, украинский оборонно-промышленный комплекс имеет значительный потенциал для наращивания выпуска продукции, а государство продолжает создавать условия для развития отечественного производства и укрепления обороноспособности страны.

Напомним, в апреле стало известно, что правительство начало системную дерегуляцию для бизнеса. Первым этапом реформы стали изменения в сфере градостроительства и упрощение процедур для строительной отрасли.

В начале апреля Кабмин ввел новые механизмы поддержки аграрного бизнеса, в частности страхование военных рисков и грантовые программы на восстановление.

