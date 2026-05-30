Украина может получить больше оружия от США: в Пентагоне озвучили план

США планируют существенно увеличить производство вооружения и боеприпасов, чтобы обеспечить Украину всем необходимым для защиты от российской агрессии.

Об этом заявил министр обороны США Пит Гегсет, сообщает Суспильне.

По словам главы Пентагона, американские власти меняют подход к производству критически важных боеприпасов и других видов вооружения.

По словам главы Пентагона, американские власти меняют подход к производству критически важных боеприпасов и других видов вооружения. Это должно позволить оборонным компаниям поставлять значительно большие объемы продукции.

«Мы меняем подход к производству всех этих важных боеприпасов, чтобы наши компании поставляли не просто немного больше, а значительно больше по всему спектру возможностей, где мы можем помочь Украине», – отметил Гегсет.

Министр обороны США также подчеркнул, что Вашингтон призывает европейских партнеров брать на себя большую часть ответственности за поддержку Украины. По его словам, США положительно оценивают уже сделанные шаги.

Гегсет заявил, что Европа существенно увеличила объемы финансовой и военной помощи Украине, а Киев продемонстрировал высокую эффективность в использовании предоставленной поддержки.

«Мы хотим, чтобы они могли защищаться, и мы найдем способ убедиться, что сможем помогать им вместе с нашими союзниками», – подчеркнул глава Пентагона.

Он добавил, что США и дальше будут работать с партнерами над обеспечением Украины необходимыми ресурсами для обороны и укреплением способности союзников поддерживать Киев в долгосрочной перспективе.

Ранее мы сообщали, что к программе PURL, которая предусматривает финансирование закупок американского вооружения для Украины, уже привлечено почти 5,5 млрд долларов. Полученные средства уже используются для поставок боеприпасов и средств противоракетной обороны, в частности ракет для систем Patriot.

Напомним, в апреле Кабинет министров разрешил Минобороны закупать инновационные образцы для тестирования в реальных боевых условиях.

Также в Украине предприятиям, которые занимаются производством вооружения и военной техники, существенно упростили таможенное оформление импорта иностранных компонентов.

Тем временем СМИ сообщили, что Украина почти исчерпала запасы ракет-перехватчиков PAC-3 для систем Patriot.

