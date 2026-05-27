В ЕС назвали «формулу мира» для Украины и призвали европейские правительства открыть запасы оружия

Глава обороны Евросоюза Андрюс Кубилюс призвал лидеров Европы открыть свои военные склады вооружения для поставок Украине. Также он заявил, что Европа должна научиться у Украины производить дешевое и эффективное оружие и отказаться от дорогого производства.

Такой комментарий европолитик дал изданию Financial Times.

«Правительства должны открыть свои запасы, чтобы обеспечить Украине все необходимое», – заявил комиссар по обороне ЕС Андрюс Кубилюс, добавив, что такое усиление ВС Украины будет важным, если Европа начнет официальные переговоры с Кремлем.

«Единственная формула, которая может принести мир, – это так называемый мир через силу. Сила должна быть на стороне Украины», – подчеркнул еврокомиссар.

В частности, он считает, что Европа должна отказаться от производства оружия «высокой моды», которое стоит миллионы евро за единицу, и сделать ставку на выпуск дешевого вооружения, которое можно производить быстрее и в больших объемах.

Он объяснил, что Европа часто производит «haute couture» в сфере вооружений – технологически сложные, очень дорогие системы, производство которых трудно быстро нарастить. В то же время украинские производители делают ставку на массовость и практичность.

«Украинцы производят то, что эти европейские отрасли называют «достаточно хорошей» продукцией», – добавил Кубилюс.

Поэтому ЕС, по его мнению, стоит перенимать украинский опыт и переходить к производству более дешевых систем, которые можно быстро масштабировать.

В качестве примера Кубилюс привел украинские крылатые ракеты «Фламинго». По его оценке, в этом году Украина готова выпустить около 700 таких ракет. Для сравнения, ЕС произвел менее 300, а россия – около 1200.

Глава обороны Европы считает, что Украина могла бы покупать оружие ЕС со складов, используя оружейный фонд на сумму в 60 млрд евро из недавно согласованного кредита ЕС. В свою очередь, продавцы могли бы предоставить больше образцов на эти средства, если бы упростили и масштабировали производство.

«Для глобальной конкуренции нужны масштаб и размер», – добавил Кубилюс.

Ранее мы сообщали, что к программе PURL, которая предусматривает финансирование закупок американского вооружения для Украины, уже привлечено почти 5,5 млрд долларов. Полученные средства уже используются для поставок боеприпасов и средств противоракетной обороны, в частности ракет для систем Patriot.

Напомним, в апреле Кабинет министров разрешил Минобороны закупать инновационные образцы для тестирования в реальных боевых условиях.

Также в Украине предприятиям, занимающимся производством вооружения и военной техники, существенно упростили таможенное оформление импорта иностранных компонентов.

Тем временем СМИ сообщили, что Украина почти исчерпала запасы ракет-перехватчиков PAC-3 для систем Patriot.

