Украина почти исчерпала запасы ракет-перехватчиков PAC-3 для систем Patriot – WP

Украина оказалась на грани критического дефицита ракет-перехватчиков PAC-3 для американских систем ПВО Patriot, которые являются ключевым элементом защиты от российских ракетных атак.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на западных дипломатов, чиновников и советников Конгресса США.

14 апреля 2026, 17:11

По данным издания, в распоряжении украинской армии остались лишь ограниченные запасы этих ракет, которые уже приходится экономить и распределять между отдельными регионами. Это существенно осложняет возможности противовоздушной обороны, особенно в условиях регулярных массированных ударов России по энергетической и гражданской инфраструктуре.

Проблема возникла на фоне общего истощения американских военных складов. США активно используют высокоточное вооружение в военной кампании против Ирана, что привело к сокращению резервов и задержкам в производстве и поставках оружия союзникам.

Европейские страны, которые финансируют часть американских поставок для Украины через специальный механизм закупок, всё больше обеспокоены стабильностью этой системы. Они опасаются, что Вашингтон может перенаправлять часть ресурсов на восстановление собственных запасов, что потенциально замедлит помощь Киеву.

Механизм предусматривает, что европейские союзники оплачивают закупку американского вооружения для Украины, включая системы ПВО и боеприпасы. Однако в последнее время в ряде европейских столиц растёт осторожность в отношении новых финансовых обязательств из-за неопределённости сроков поставок.

Украинская сторона, в свою очередь, неоднократно подчёркивала критическую важность пополнения запасов ракет PAC-3. Представители оборонного ведомства Украины отмечают, что без дополнительных поставок эффективность систем Patriot может существенно снизиться.

Параллельно в Вашингтоне продолжается дискуссия о темпах и объёмах военной помощи Украине. Часть законодателей требует ускорить использование уже утверждённых средств на поставки вооружений, тогда как администрация США настаивает на необходимости балансировать между поддержкой Украины и обеспечением собственной военной готовности.

Напомним, накануне СМИ также писали о том, что некоторые европейские союзники США отказались передавать Украине дополнительные ракеты для системы Patriot на фоне опасений относительно собственных запасов и обороноспособности.

Ранее в СМИ появлялась информация, что Пентагон рассматривает возможность перенаправления части вооружений из «украинских» пакетов на Ближний Восток из-за войны с Ираном. Возможность такого шага допускал и госсекретарь США Марко Рубио.

В то же время генсек НАТО Марк Рютте заверил, что поставки Украине в рамках механизма PURL продолжатся без изменений. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига также сообщил, что Киев получил официальные гарантии от Рубио, что оружие, закупленное по программе PURL, не будет перенаправляться на другие направления.

