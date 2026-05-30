В СБС подтвердили поражение танкера и нефтяных объектов в Таганроге и оккупированной Феодосии

В ночь на 30 мая дроны Сил беспилотных систем поразили танкер теневого флота и нефтебазу в российском Таганроге, а также морской нефтяной терминал в оккупированной Феодосии.

Об этом сообщил командующий СБС ВСУ Роберт «Мадьяр» Бровди, обнародовав соответствующие кадры.

Согласно его словам, сегодня ночью 30 мая бойцы СБС отработали дронами по 23 военным целям и объектам в глубине россии. Среди объектов, попавших под атаку украинских защитников, были элементы нефтяной логистики россии и оккупированного Крыма.

Как отмечается, «при координации новосозданного Центра глубинного поражения Сил беспилотных систем», в российском Таганроге был поражен нефтяной танкер теневого флота, нефтебаза «Курганнефтепродукт», а также морской нефтяной терминал в оккупированной Феодосии.

Бровди уточнил, что удар по нефтебазе в Таганроге нанесли операторы 1-го отдельного центра Сил беспилотных систем, а по морскому нефтяному терминалу в Феодосии – бойцы 412-й отдельной бригады СБС «Немезис».

Ранее сообщалось, что в ночь на 30 мая Таганрог в Ростовской области рф подвергся массированной атаке беспилотников. В городе прогремели многочисленные взрывы, а в портовой зоне вспыхнул пожар после поражения инфраструктуры.

Впоследствии стало известно, что Силы беспилотных систем ночью 30 мая уничтожили два вражеских самолета Ту-142 и ракетный комплекс «Искандер» на военном аэродроме в российском Таганроге.

Напомним, недавно Генштаб подтвердил атаку на НПЗ в Волгограде и нефтестанцию «Ярославль-3».

