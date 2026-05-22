Оружие для ВСУ будет поступать быстрее: в Минобороны рассказали, что изменилось

В Украине предприятиям, которые занимаются производством вооружения и военной техники, существенно упростили таможенное оформление импорта иностранных компонентов.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины в Телеграм-канале.

В ведомстве подчеркивают, что это позволит ускорить поставки вооружения и техники Силам обороны.

19 мая 2026, 15:30 Эра умных бомб: что известно о первой украинской УАБ Equalizer Первая украинская авиационная бомба Equalizer имеет вес боевой части 250 кг и предназначена для поражения целей глубоко в тылу. Подробнее об УАБ – на инфографике.

«Украинским производителям вооружения и военной техники упрощен импорт иностранных компонентов. Изменения касаются этапа таможенного оформления. Соответствующее постановление принял Кабинет министров Украины», – говорится в сообщении Минобороны.

В частности, упрощена процедура подтверждения права на льготы по уплате таможенных платежей для предприятий ОПК во время таможенного оформления составляющих (материалов, узлов, агрегатов, оборудования и комплектующих изделий), импортируемых для производства товаров оборонного назначения.

Что изменилось

Для предприятий оборонного сектора отменена обязательная подача ряда сопутствующих документов – теперь все необходимые данные сразу будут вноситься непосредственно в таможенную декларацию.

Также члены правительства разрешили производителям подавать секретные документы и дополнительные сведения до момента официальной подачи таможенной декларации.

Кроме этого, отменено устаревшее требование, которое обязывало предприятия за три дня до фактического оформления товаров направлять в таможню копии контрактов, технических паспортов и других разрешительных документов.

В Минобороны подчеркивают, что такие изменения в таможенном оформлении ускорят логистику. Исчезнут задержки на границе, а производственные процессы на предприятиях ОПК ускорятся.

«Это позволит производителям быстрее поставлять готовую продукцию Силам обороны Украины и наращивать производство вооружения и техники», – объясняют в оборонном ведомстве.

Новые упрощенные правила распространяются на все предприятия оборонного сектора, соисполнителей государственных контрактов и субподрядчиков в сфере оборонных закупок.

Напомним, ранее Кабинет министров разрешил Минобороны закупать инновационные образцы для тестирования в реальных боевых условиях.

Также на этой неделе стало известно, что Украина создала собственную управляемую авиационную бомбу (УАБ) с боевой частью в 250 кг. Оружие прошло необходимые испытания и готово к боевому применению в реальных условиях.

Кроме этого, мы сообщали, что к программе PURL, которая предусматривает финансирование закупок американского вооружения для Украины, уже привлечено почти 5,5 млрд долларов. Полученные средства уже используются для поставок боеприпасов и средств противоракетной обороны.

А еще мы подробно рассказывали, что известно о первой украинской УАБ Equalizer. Подробности – на нашей инфографике.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.