В Европе колеблются, полагаться ли дальше на американское оружие на фоне кризиса доверия к США – СМИ

На международном форуме GLOBSEC в Праге европейские лидеры подняли вопрос оборонной зависимости от Соединенных Штатов. Они поставили под сомнение целесообразность дальнейшей опоры на американское вооружение.

Об этом пишет Politico.

Европейские союзники отмечают, что несмотря на многолетнюю ориентацию на американскую поддержку и закупки вооружений, стабильных гарантий безопасности со стороны США это не обеспечило. Президент Чехии Петр Павел подчеркнул, что ключевая проблема заключается не только в изменениях военного присутствия, а в отсутствии надлежащей координации решений с союзниками по НАТО.

Отдельно обсуждается политика оборонных закупок ЕС. Часть стран предостерегает от чрезмерной европеизации рынка вооружений, настаивая на сохранении доступа к американским системам. В то же время другие государства, в частности Румыния, подчеркивают необходимость сочетать развитие собственной оборонной промышленности с дальнейшим сотрудничеством со США.

Причиной дискуссии стали противоречивые сигналы из Вашингтона относительно политики безопасности в Европе при администрации Дональда Трампа. В частности, министр обороны США Пит Хегсет отменил запланированное развертывание 4 тысяч американских военных в Польше, после чего Трамп публично изменил позицию относительно этого решения.

