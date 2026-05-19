В ОП рассказали, сколько денег удалось привлечь к программе закупки оружия США для Украины

К програме PURL, которая предусматривает финансирование закупок американского вооружения для Украины, уже привлечено почти 5,5 млрд долларов. Полученные средства уже используются для поставок боеприпасов и средств противоракетной обороны, в частности ракет для систем Patriot.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква в интервью Интерфакс-Украина.

«PURL – очень важная программа. Говорили о ней также. Благодарны генсеку НАТО, который продолжает быть активным популяризатором и реализатором этой программы. На сегодняшний день почти 5,5 миллиарда долларов привлечено, и эти средства уже работают», – сообщил Жовква.

Жовква подчеркнул, что привлечённые средства уже фактически работают и превращаются в конкретные поставки. В первую очередь речь идёт о боеприпасах и средствах противоракетной обороны, которые могут быть оперативно переданы со складов партнёров или закуплены в США.

Он также опроверг информацию о якобы проблемах с поставками в рамках программы, заявив, что процесс продолжается. По его словам, одним из приоритетов остаются ракеты-перехватчики для систем противовоздушной и противоракетной обороны, в частности для комплексов Patriot.

Несмотря на сложности с привлечением дополнительного финансирования, программа продолжает функционировать и обеспечивает быстрое снабжение вооружением.

«Да, сейчас сложнее получать эти средства, но это не означает, что программа не должна работать. Она будет работать и даёт нам результат. Это то оружие и те боеприпасы, которые на сегодняшний момент готовы, они есть на складах, их можно использовать», – подчеркнул Жовква.

Напомним, в начале мая Норвегия объявила о новом вкладе в поддержку Украины, выделив 2,8 млрд норвежских крон через механизм PURL для финансирования закупки американского вооружения, которое должно усилить украинскую оборону.

А во время встречи в Вашингтонском формате на полях саммита Европейского политического сообщества 4 мая Канада объявила о дополнительном вкладе в $200 млн в программу PURL.

Также известно, что в конце марта правительство Болгарии присоединилось к программе PURL, которая предусматривает закупку и поставку американского оружия для Украины.

Кроме этого, 15 апреля Бельгия, Норвегия, Болгария, Литва и Эстония во время 34-го заседания в формате «Рамштайн» также объявили о новых взносах в программу.

