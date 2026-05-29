Япония впервые отправит военных в штаб НАТО по Украине

Японские вооруженные силы впервые направят четырех офицеров Сил самообороны в командование миссии НАТО по координации военной помощи и подготовке Вооруженных сил Украины, которая находится в немецком Висбадене.

Об этом сообщило местное издание The Japan Times, ссылаясь на заявление Министерства обороны страны.

Речь идет о миссии NATO Security Assistance and Training for Ukraine (NSATU), штаб которой расположен в немецком Висбадене. Командование было создано в июле 2024 года для координации поставок военной помощи Украине и подготовки украинских военных. Общая численность персонала миссии может достигать 700 человек.

Токио направит в Германию четырех офицеров Сил самообороны: двух представителей Сухопутных сил самообороны, а также по одному офицеру от Воздушных и Морских сил самообороны. Они будут заниматься координацией поставок военной помощи, взаимодействовать со странами-партнерами и организовывать подготовку украинских военнослужащих. Участия в боевых действиях в Украине они принимать не будут.

«Это поможет укрепить оборонный потенциал самой Японии за счет изучения опыта Украины, включая современные методы ведения боевых действий, а также углубит сотрудничество между Японией и НАТО», – говорится в заявлении японского Минобороны.

Как сообщается, это решение стало очередным шагом к расширению военного сотрудничества Японии с НАТО.

Напомним, в начале мая Украина предложила Японии сотрудничество в сфере беспилотников и беспилотных систем, а также предлагала поделиться боевым опытом, полученным во время полномасштабной войны с россией.

Ранее стало известно, что Япония изучает возможность внедрения украинских беспилотников, которые были созданы и усовершенствованы во время войны с рф.

Также Украина и Япония подписали грантовое соглашение в рамках Программы экстренного восстановления, которое предусматривает помощь Киеву в размере 40 миллионов долларов.

Кроме того, Япония заявляла, что планирует присоединиться к закупке американского оружия для Украины.

