Всемирный банк предоставит Украине 236 млн евро: на что направят

Украина получит 236 млн евро от Всемирного банка для поддержки государственного бюджета и финансирования социальных расходов.

Об этом сообщила пресс-служба министерства финансов.

Там рассказали, что соответствующее кредитное соглашение в рамках проекта «PEACE in Ukraine» подписали министерство финансов Украины и Международный банк реконструкции и развития под гарантии правительства Швеции.

Ожидается, что средства поступят в общий фонд госбюджета в ближайшее время. Их направят на возмещение ключевых социальных расходов государства, в частности, обеспечение стабильных выплат и поддержку работы государственных институтов в условиях войны.

«Благодарен Всемирному банку, а также правительству Швеции за оказанную финансовую поддержку. Привлеченные средства позволят обеспечить устойчивость государственной системы и социально-экономическую стабильность Украины во время войны, а также гарантировать своевременные социальные выплаты для поддержки самых уязвимых слоев населения и бесперебойную работу государственных институтов», – отметил глава Минфина Сергей Марченко.

Напомним, недавно сообщалось, что одна из стран Европы выделит около 40 млн евро на восстановление энергосистемы Украины.

Кроме того, известно, что Япония выделила Украине 40 миллионов долларов грантовой помощи, благодаря которой профинансируют восстановление общественной инфраструктуры, медицинские и оздоровительные услуги, а также поддержат агросектор.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.