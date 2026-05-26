Союзник рф Китай отреагировал на угрозы российского МЗС снова бить по Киеву

В Китае прокомментировали угрозы российской федерации Украине относительно ударов по «центрам принятия решений» и призвали перейти в плоскость диалога и избегать эскалации войны.

Такую позицию высказала спикер МИД КНР Мао Нин, отвечая на вопросы журналистов, пишет Укринформ.

В то же время официальных комментариев относительно возможной эвакуации диппредставителей китайского посольства из украинской столицы не поступало.

«Позиция Китая в вопросе украинского кризиса (официальное название войны рф против Украины в Китае) является последовательной и четкой. Мы считаем только диалог и переговоры единственным жизнеспособным способом для урегулирования конфликта», – сказала Мао.

Также она призвала стороны воздерживаться от эскалации боевых действий и как можно скорее возобновить переговорный процесс.

«Мы призываем соответствующие стороны совместно приложить усилия для скорейшего прекращения эскалации и создания условий для возобновления диалога и переговоров», – сказала спикер МИД КНР.

На уточняющий вопрос медийщиков, поддастся ли Китай на российский шантаж и эвакуирует ли дипломатов своего посольства из Киева, спикер ведомства не ответила ни утвердительно, ни отрицательно.

В то же время большинство стран Европы осудило вероятные удары рф по Украине и заявило, что не будет эвакуировать своих представителей.

Пресс-служба посольства Франции назвала заявление российского МИД безответственным и противоречащим международным обязательствам россии.

«Мы осуждаем эти последние безответственные заявления, сделанные Министерством иностранных дел России. Угрозы Москвы, в частности в отношении центров принятия решений и иностранных посольств в Украине, неприемлемы и противоречат международным обязательствам россии», – говорится в заявлении.

Также там добавили, что будут продолжать работать в обычном режиме.

Германия отметила, что работа ведомства «продолжается в обычном режиме в рамках концепции безопасности, которая также предусматривает постоянный мониторинг ситуации». На вопрос об эвакуации дипломатов ответили – «персонал никто не отзывал».

В Евросоюзе подтвердили работу посольства в обычном режиме, несмотря на угрозы рф. Посол ЕС в Украине Катарина Матернова назвала запугивание дипломатов проявлением слабости Москвы.

«Угрозы дипломатам и международным организациям – это не признак силы. Они являются признаком отчаяния. Режим путина понимает, что он не может сломить ни стойкость Украины, ни поддержку ее партнеров», – подчеркнула она.

Спикер МИД Британии назвал заявления оккупантов безответственными и неоправданными. Также он подчеркнул, что любая атака на дипломатическую миссию «будет представлять собой серьезное нарушение международного гуманитарного права и дальнейшую эскалацию этой незаконной войны».

Напомним, осудили угрозы рф и поляки. Министерство иностранных дел страны заявило, что будет рассматривать все атаки российской федерации по дипломатическим представительствам страны на территории Украины как умышленные и целенаправленные акты агрессии.

Ранее руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что заявление рф об ударах «по центрам принятия решений» в Киеве является попыткой оправдать дальнейший террор против гражданского населения. Кроме того, таким образом Москва хочет скрыть собственные проблемы с безопасностью и отвлечь внимание населения.

Тем временем в МИД Украины сообщили, что общий уровень угроз безопасности для Киева и других украинских городов со стороны россии остается таким же, как и в предыдущие годы и месяцы.

