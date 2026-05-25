В ЦПД объяснили цель угроз россии снова ударить по Киеву

Новые угрозы россии нанести удары по Киеву являются попыткой оправдать дальнейший террор в отношении гражданского населения и скрыть собственные проблемы с безопасностью внутри рф.

Такое мнение выразил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

Накануне МИД россии опубликовало заявление, в котором пригрозило «системными ударами» по предприятиям ВПК в Киеве, «центрах принятия решений» и командным пунктам. Также российская сторона призвала иностранцев покинуть город, а жителей Киева не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры.

В ЦПД подчеркнули, что такими заявлениями кремль демонстрирует нежелание завершать войну, несмотря на предварительные сигналы о возможности переговоров.

«Россия на уровне МИД анонсирует дальнейший террор гражданского населения ракетными и дроновыми обстрелами», – отметил Коваленко.

Он также обратил внимание, что угрозы раздались на фоне регулярных атак беспилотников по территории самой России, в частности, по Москве. В ЦПИ считают, что путин пытается компенсировать неспособность гарантировать безопасность в россии эскалацией ударов по Украине.

Напомним, в ночь на 24 мая российские военные нанесли массированный комбинированный удар по территории Украины с применением ракет различных типов и ударных беспилотников. Всего радиотехнические войска зафиксировали 690 средств воздушного нападения – 90 ракет и 600 беспилотников различных типов.

Основной удар пришелся по Киеву, в результате чего утром 25 мая в ГСЧС сообщили уже о 91 пострадавшем. Среди раненых – трое несовершеннолетних. Масштабные повреждения зафиксированы во всех районах столицы: разрушены дома и админздания, повреждены транспорт и станция метро. Также горел рынок в центре столицы. Два человека погибли.

