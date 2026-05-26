В МИД Украины прокомментировали новые угрозы россии по поводу ударов по Киеву

В настоящее время общий уровень угроз безопасности для Киева и других украинских городов со стороны россии остается таким же, как и в предыдущие годы и месяцы. Сейчас мир должен действовать противоположно тому, что хочет увидеть Кремль.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы МИД Украины.

Как подчеркнули в ведомстве, новые российские угрозы являются ничем иным, как «бесстыдным шантажом».

«Москва фактически признается в том, что ее обстрелы направлены, в частности, на запугивание иностранного дипкорпуса», – заявили в МИД.

Отмечается, что уже более четырех лет и трех месяцев Москва применяет против столицы Украины весь спектр смертоносных ракет и дронов. При этом российские удары не прекращались практически ни на одну неделю.

«По оценке украинской стороны, общий уровень угроз безопасности со стороны россии для Киева и других украинских городов остается таким же, как и в предыдущие годы и месяцы», – говорится в заявлении МИД.

Кроме того, сообщается, что для противодействия российскому запугиванию ведомство готово оказать содействие в дополнительном усилении безопасности иностранных дипмиссий, которые обратятся с таким запросом. В министерстве также обратились к союзникам, отметив, что лучшим ответом на угрозы рф остается усиление давления на агрессора и поддержка Киева.

В то же время, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в ходе пресс-конференции заявил, что российские угрозы касательно новых ударов по Киеву преследуют цель запугать западных дипломатов.

«Наша реакция продемонстрирована в том числе сегодня, когда я пригласил руководителей более 70 дипломатических миссий посетить места массированных российских ударов... Мы сейчас обсуждаем с нашими партнерами, что не нужно поддаваться вот этому российскому шантажу», – сказал Сибига.

Министр добавил, что сейчас мир должен действовать противоположно тому, что хочет увидеть Кремль.

Стоит отметить, что накануне МИД россии опубликовал заявление, в котором пригрозил «системными ударами» по предприятиям ВПК в Киеве, «центрам принятия решений» и командным пунктам. Также российская сторона призвала иностранцев и дипломатов покинуть город, а жителей Киева — не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры.

Как известно, в ночь на 24 мая российские военные нанесли массированный комбинированный удар по территории Украины с применением ракет различных типов и ударных беспилотников. Всего радиотехнические войска зафиксировали 690 средств воздушного нападения – 90 ракет и 600 беспилотников различных типов.

Основной удар пришелся по Киеву, в результате чего утром 25 мая в ГСЧС сообщили уже о 91 пострадавшем. Среди раненых – трое несовершеннолетних. Масштабные повреждения зафиксированы во всех районах столицы: разрушениям подверглись дома и админздания, повреждены транспорт и станция метро. Также горел рынок в центре столицы. Два человека погибли.

