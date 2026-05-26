Еврокомиссия вызвала представителя рф из-за угроз нанести новые удары по Киеву

Европейская комиссия вызвала временного поверенного в делах россии после заявлений Москвы о намерении нанести новые массированные удары по Киеву.

Об этом сообщила пресс-секретарь ЕК Анитта Хиппер, ее цитирует Укринформ.

Анализ кремлевской риторики о готовности к миру после парада 9 мая: визит Фицо, попытка навязать удобных посредников, риск Минска-3 и угрозы для Украины, ЕС и соседей россии.

По словам представительницы ЕК, в Брюсселе расценивают такие заявления как попытку посеять панику и изолировать Украину. Российскому дипломату уже передали официальную позицию ЕС.

«У нас есть четкий сигнал: это не сработает. ЕС сохраняет свое присутствие в Киеве», – сказала Хиппер.

Она подчеркнула, что угрозы Кремля свидетельствуют о нежелании россии двигаться к миру, а все командиры, исполнители и соучастники нарушений международного гуманитарного права будут привлечены к ответственности.

Напомним, 25 мая в министерстве иностранных дел рф заявили, что планируют новые удары «по центрам принятия решений» в Киеве, и призвали иностранцев и дипломатов покинуть столицу Украины. Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что это заявление рф является попыткой оправдать дальнейший террор против гражданского населения.

В МИД Украины после этого сообщили, что общий уровень угроз безопасности для Киева и других украинских городов со стороны россии остается таким же, как и в предыдущие годы и месяцы.

В Китае при этом призвали перейти в плоскость диалога и избегать эскалации войны. А в Евросоюзе подтвердили работу посольства в обычном режиме, несмотря на угрозы рф.

