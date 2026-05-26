Еврокомиссия вызвала представителя рф из-за угроз нанести новые удары по Киеву

Политика
Читати українською
Брюссель вызвал временного поверенного в делах россии после заявлений Москвы о намерении нанести новые массированные удары по Киеву.
Фото: radiomoldova.md

Европейская комиссия вызвала временного поверенного в делах россии после заявлений Москвы о намерении нанести новые массированные удары по Киеву.

Об этом сообщила пресс-секретарь ЕК Анитта Хиппер, ее цитирует Укринформ.

Переговоры по-российски: как Кремль ищет паузуАнализ кремлевской риторики о готовности к миру после парада 9 мая: визит Фицо, попытка навязать удобных посредников, риск Минска-3 и угрозы для Украины, ЕС и соседей россии.

По словам представительницы ЕК, в Брюсселе расценивают такие заявления как попытку посеять панику и изолировать Украину. Российскому дипломату уже передали официальную позицию ЕС.

«У нас есть четкий сигнал: это не сработает. ЕС сохраняет свое присутствие в Киеве», – сказала Хиппер.

Она подчеркнула, что угрозы Кремля свидетельствуют о нежелании россии двигаться к миру, а все командиры, исполнители и соучастники нарушений международного гуманитарного права будут привлечены к ответственности.

Напомним, 25 мая в министерстве иностранных дел рф заявили, что планируют новые удары «по центрам принятия решений» в Киеве, и призвали иностранцев и дипломатов покинуть столицу Украины. Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что это заявление рф является попыткой оправдать дальнейший террор против гражданского населения.

В МИД Украины после этого сообщили, что общий уровень угроз безопасности для Киева и других украинских городов со стороны россии остается таким же, как и в предыдущие годы и месяцы.

В Китае при этом призвали перейти в плоскость диалога и избегать эскалации войны. А в Евросоюзе подтвердили работу посольства в обычном режиме, несмотря на угрозы рф.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
Киев Евросоюз Ракетный удар Еврокомиссия Вторжение России Война в Украине
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

ВАКС заочно арестовал подозреваемого организатора дела о зерне ГПЗКУ
ВАКС во второй раз закрыл дело Дубневича о присвоении 93 миллионов «Укрзализныци»
Еврокомиссия вызвала представителя рф из-за угроз нанести новые удары по Киеву
В Бельгии поезд столкнулся со школьным автобусом, погибли дети
НАБУ и САП передали в суд дело Юлии Тимошенко
В Днепропетровской области произошло покушение на жизнь городского головы: что известно
На этой неделе Рада планирует пересмотреть пенсии прокуроров: что предлагают изменить
Союзник рф Китай отреагировал на угрозы российского МЗС снова бить по Киеву
ВАКС назначил к рассмотрению дело о схеме выезда мужчин за границу
В Виннице в школе взорвалась граната, пострадали дети
Больше новостей