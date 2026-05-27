Соединенные Штаты не подписали заявление ООН, осуждающее угрозы рф посольствам в Украине – СМИ

Около 50 стран в ООН осудили угрозы российской федерации повторными ударами по Киеву, в частности, персоналу работающих в Украине дипломатических миссий, и подписали соответствующее совместное заявление. Соединенные Штаты Америки проигнорировали этот документ.

Об этом сообщает France24.

Отмечается, что среди подписантов документа – европейские страны, Япония, Южная Корея и другие.

«Мы также осуждаем недавние угрозы россии в адрес дипломатических учреждений и посольств в Киеве. Это то, чего мы не можем принять», – говорится в совместном заявлении, которое обнародовал представитель Украины в ООН Андрей Мельник и подписали почти полсотни стран.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш тоже выразил обеспокоенность по поводу российских атак.

«Я глубоко обеспокоен недавним заявлением российской федерации о нанесении последовательных и систематических ударов по украинским оборонным предприятиям в Киеве, а также по центрам принятия решений и командным пунктам», – заявил он в Совете Безопасности ООН.

По его убеждению, сейчас крайне важно избежать любой эскалации конфликта, принесшего сокрушительные потери гражданскому населению. Подобные заявления россии лишь сделают поиски мира более отдаленными, считает Гутерриш.

Напомним, МИД россии сделал заявление, в котором призвал иностранцев и дипломатов срочно уехать из Киева из-за якобы подготовки ударов по военным объектам и центрам принятия решений. Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что это заявление рф является попыткой оправдать дальнейший террор против гражданского населения.

В МИД Украины после этого сообщили, что общий уровень угроз безопасности для Киева и других украинских городов со стороны россии остается таким же, как и в предыдущие годы и месяцы.

В Китае при этом призвали перейти в плоскость диалога и избегать эскалации войны. А в Евросоюзе подтвердили работу посольства в обычном режиме, несмотря на угрозы рф.

А Польша сообщила, что будет рассматривать все атаки российской федерации по дипломатическим представительствам страны на территории Украины как умышленные и целенаправленные акты агрессии.

Тем временем Еврокомиссия вызвала представителя российской федерации из-за угроз нанести новые удары по Киеву.

