Зеленский рассказал, почему именно направил письмо Трампу и Конгрессу США

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что направил письмо американскому лидеру Дональду Трампу и Конгрессу США. По его словам, сейчас сложилась такая ситуация, когда «надо действовать оперативно».

Об этом говорится в вечернем обращении главы государства.

Как отмечается, Зеленский подготовил специальное письмо на этой неделе, а уже вчера, 26 мая, письмо было направлено в Вашингтон.

«Это бывает редко, что лидеры другого государства обращаются так, письмом, одновременно к президенту и Конгрессу Соединенных Штатов Америки, но ситуация сейчас такая: надо действовать оперативно, действовать результативно. Важно, чтобы Америка Украину услышала», – сообщил президент.

Украинский лидер также подчеркнул, что сейчас много глобального внимания уделяется именно войне в Иране.

«Нужно прекращать и войну здесь, в Европе, – войну очень кровавую, которая продолжается уже пятый год на полномасштабном уровне. И чем быстрее мы сможем дать больше защиты от баллистики, тем быстрее мы сможем сделать так, чтобы дипломатия сработала», – заявил он.

Согласно словам президента, пока россия полагается на ракеты, ее интерес к дипломатии остается «ненастоящим».

«Должны это исправить. И можем это исправить только вместе с Америкой. Украина благодарна Америке за всю поддержку. Будет еще более благодарна за достойный мир и гарантированную безопасность. Все это возможно, если будет достаточно решимости», – подчеркнул Зеленский.

Также отдельно он упомянул о своем сегодняшнем разговоре с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

«Я благодарен за поддержку. ПВО – первый приоритет. Мы готовим также и специальный формат с Европейским Союзом – DroneDeal. Это очень перспективный формат», – добавил украинский лидер.

Как известно, сегодня в СМИ появилась информация, что президент Зеленский направил Трампу срочное письмо, в котором предупредил о критической нехватке средств противовоздушной обороны, прежде всего ракет-перехватчиков для защиты от баллистических атак.

Напомним, по информации украинских военных, в ходе одного из недавних массированных ударов Россия применила около 90 ракет и 600 беспилотников, что стало одним из самых масштабных обстрелов за последнее время.

В то же время Москва заявляет о намерении продолжать удары, называя их «ответом» на действия Украины. Киев отвергает эти заявления, подчеркивая, что украинские операции направлены исключительно против военных целей.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что такие заявления РФ являются попыткой оправдать дальнейший террор против гражданского населения. Кроме того, таким образом Москва пытается скрыть собственные проблемы с безопасностью и отвлечь внимание населения.

