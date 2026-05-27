Продюсер Евровидения исключил возможность возвращения россии на конкурс

Главный продюсер Евровидения Герт Карк заявил, что россия не сможет вернуться к участию в конкурсе, поскольку её вещатель не является членом EBU или был отстранён.
Главный продюсер песенного конкурса Евровидение Герт Карк заявил, что россия не сможет вернуться на конкурс в ближайшем будущем.

По его словам, российский вещатель не является членом Европейского вещательного союза (EBU) или был отстранён, поэтому участие страны на данный момент исключено.

«Ответ однозначный – нет, они не вернутся», – подчеркнул Карк.

Комментируя политические дискуссии вокруг конкурса, в частности участие Израиля и связанные с этим бойкоты отдельных стран, продюсер заявил, что не вовлекается в политические вопросы и работает только в рамках правил EBU.

Он также отметил, что формат Евровидения предусматривает одинаковые технические условия для всех участников, а победа, по его словам, не зависит от масштаба бюджета или сложности постановки.

Напомним, ранее исполнительный директор песенного конкурса «Евровидение» Мартин Грин заявлял, что россия теоретически может вернуться к участию в конкурсе.

А накануне гранд-финала Евровидения в Вене правоохранители готовились к возможным протестам из-за участия Израиля.

Как известно, в этом году победительницей песенного Евровидения стала конкурсантка из Болгарии Dara с песней Bangaranga, а певица Leléka, которая в этом году представляла Украину, заняла 9 место.

