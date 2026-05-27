Оккупанты ударили по детской площадке в Херсоне, есть жертва и ранены дети

Российские войска нанесли артиллерийский удар по жилому району Херсона. Под вражеский удар попала детская площадка, где отдыхали родители с детьми.
В среду, 27 мая, российские оккупационные войска атаковали детскую площадку в Корабельном районе Херсона, в результате чего погиб человек, а мать с двумя детьми получили ранения.

Об этом сообщает начальник городской военной администрации Ярослав Шанько.

Как отмечается, российские захватчики ударили по жилому району города около 17:30. В результате удара по территории детской площадки пострадала целая семья – мать с двумя маленькими детьми трех и шести лет получили ранения.

«Детская площадка в Корабельном районе как «военный объект»... Именно вблизи нее российские террористы сегодня нанесли сокрушительный удар», – говорится в сообщении.

По данным местных властей, у пострадавших диагностировали минно-взрывные травмы и множественные осколочные ранения. Все трое находятся под наблюдением медиков.

Сообщается, что в результате вражеского удара несовместимые с жизнью травмы получил мужчина.

«По предварительной информации, российские террористы убили отца семьи, которая сейчас госпитализирована – мать с двумя малолетними дочерьми», – отметил глава ГВА.

Как известно, в Одесском районе до 11 человек увеличилось количество пострадавших в результате сегодняшнего попадания вражеского дрона в торговый центр, среди них – двое детей.

Напомним, утром 27 мая военные россии нанесли удар по двум фермерским предприятиям на Черниговщине. Одна из работниц фермы погибла на месте, также есть пострадавший.

Также сегодня ночью россияне применили против Украины 163 ударных дрона различных типов. Большая часть воздушных целей была уничтожена силами ПВО.

Дети Жертвы Херсон Раненые Атака Обстрел Обстрелы Херсона Погибшие
