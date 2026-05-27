Элитную квартиру российского нефтяного бизнесмена в центре Киева передали АРМА

Арестованную судом элитную квартиру российского нефтяного бизнесмена в центре Киева передали под управление Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА).

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

По ходатайству прокуроров Печерской окружной прокуратуры Киева арестована и передана в управление АРМА элитная квартира в ЖК «Кловский», ориентировочная стоимость которой составляет около 700 тысяч долларов. Следствие установило, что её опосредованным владельцем является предприниматель из рф, который в обход санкций поставлял в Украину российскую нефть.

Как отмечается, предприниматель руководил деятельностью ряда компаний, связанных с поставками нефтепродуктов, в частности дизельного топлива из рф. Для обхода санкций использовались документы, согласно которым продукция якобы принадлежала компаниям, зарегистрированным на территории Объединенных Арабских Эмиратов.

В мае 2023 года решением СНБО бизнесмена внесли в санкционный список из-за причастности к поддержке вооруженной агрессии рф против Украины, а после введения санкций квартиру переоформили на подконтрольное лицо, чтобы избежать ареста имущества.

Сообщается, что на недвижимость российского бизнесмена наложили арест и передали в управление АРМА для сохранения вещественных доказательств и недопущения вывода активов за пределы Украины.

«Так, по результатам рассмотрения ходатайств прокуроров Печерской окружной прокуратуры г. Киева, на основании определений следственных судей Печерского районного суды г. Киева, на это недвижимое имущество наложен арест и оно передано в управление АРМА», – говорится в заявлении ОГП.

