Подготовка к зиме: на дополнительные котельные направят более 3 млрд. гривен

В среду, 27 мая, Кабинет министров выделил 3 млрд грн из резервного фонда на установку 216 блочно-модульных котельных до начала зимы, в частности, в Киеве.

Об этом сообщает премьер-министр Юлия Свириденко.

Как отмечается, планируется установить 216 блочно-модульных котельных, чтобы обеспечить дома и квартиры надежным теплоснабжением во время российских обстрелов.

Согласно словам премьера, из этой суммы 966 млн грн направляют Агентству восстановления для реализации проектов в Киеве. Еще более 2 млрд грн получат области в рамках реализации планов устойчивости.

«Ключевая задача для всех ОВА и общин – оперативно установить и запустить объекты до старта отопительного сезона. Все оборудование должно быть введено в эксплуатацию не позднее 1 октября», – подчеркнула Свириденко.

Как известно, Правительство планирует накопить 14,6 млрд кубометров природного газа в подземных хранилищах до начала отопительного сезона 2026/2027 годов.

Напомним, Международные партнеры выделят 100 млн евро через Фонд поддержки энергетики Украины для подготовки страны к следующему отопительному сезону.

В то же время, глава Офиса президента Кирилл Буданов, в свою очередь, заявил о непростой ситуации в энергетическом секторе и предупредил о сложном отопительном сезоне 2026-2027 годов.

