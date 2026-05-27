Рада готовится ратифицировать кредитное соглашение с ЕС на 90 млрд евро – нардепы

Политика
Читати українською
Уже в четверг, 28 мая, Верховная Рада должна проголосовать за меморандум и кредитное соглашение с Евросоюзом на 90 миллиардов евро.
Слово и дело

Верховная Рада планирует уже в четверг, 28 мая, ратифицировать меморандум о кредите от Евросоюза на 90 млрд евро.

Об этом сообщили в соцсетях глава налогового комитета ВРУ, нардеп Даниил Гетманцев, а также нардеп от «Голоса» Ярослав Железняк.

Зеленский озвучил детали по расходам первого транша кредита на 90 млрд евроУкраина ожидает получить первый транш финансовой помощи ЕС в рамках кредита на 90 млрд евро к концу мая – началу июня. Средства планируют направить на усиление армии, социальную поддержку и развитие оборонного производства, в частности дронов и систем РЭБ.

«Завтра ВР ратифицирует меморандум и кредитное соглашение с ЕС на 90 млрд евро. Сверхважное решение для страны!», – написал Гетманцев.

При этом Железняк подчеркнул, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сегодня, 27 мая, заявила о подписании меморандума с Украиной, поэтому документ срочно должна рассмотреть Верховная Рада.

«Срочно ратификацию соглашения на 90 млрд выносят на завтра, 28 мая, для голосования в Раде. Скоро появится на сайте, утром Комитет и поставят на голосование», – написал парламентарий.

В то же время, нардеп от «Слуги народа» Ольга Василевская-Смаглюк в соцсетях уточнила, что также на повестке дня Рады предусмотрено голосование за изменения в госбюджет на 2026 год, в частности, относительно увеличения расходов на оборону – за счет кредита от ЕС.

Напомним, 23 апреля Европейский Союз официально утвердил предоставление Украине кредита в размере 90 миллиардов евро. По словам президента Украины, этот пакет усилит украинскую армию, обеспечит большую устойчивость государства и позволит выполнять социальные обязательства перед гражданами.

Кредит Украине будет финансироваться за счёт заимствований на рынках капитала и будет обеспечен резервами европейского бюджета. Это означает, что Украине не придётся возвращать 90 млрд кредита.

Также известно, что к кредитной программе ЕС для Украины присоединятся Великобритания и ещё несколько стран. Сейчас продолжается финальная доработка международно-правовых документов относительно механизма финансирования.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
Верховная рада Депутаты Ратификация Парламент Народный депутат Голосование Финансовая помощь Евросоюза Украине Финансовая помощь Украине Кредит ЕС
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

В Брюсселе назвали дату начала нового этапа переговоров по вступлению Украины в ЕС – СМИ
ТЦК и СП все чаще превращаются в «места несвободы граждан» – омбудсман
итогиРоссийский удар по ТЦ на Одесщине и новые условия Мадьяра для встречи с Зеленским. Главное за день
Рада готовится ратифицировать кредитное соглашение с ЕС на 90 млрд евро – нардепы
Зеленский рассказал, почему именно направил письмо Трампу и Конгрессу США
ВСУ поразили российский радар «Небо-СВ» и ряд вражеской техники на оккупированных территориях
Элитную квартиру российского нефтяного бизнесмена в центре Киева передали АРМА
Оккупанты ударили по детской площадке в Херсоне, есть жертва и ранены дети
«К настоящей дипломатии не готовится»: Зеленский заявил, что рф планирует дополнительную мобилизацию
инфографикаИсторические, краеведческие, художественные: какие музеи Украины повредила рф за время большой войны
Больше новостей