Рада готовится ратифицировать кредитное соглашение с ЕС на 90 млрд евро – нардепы

Верховная Рада планирует уже в четверг, 28 мая, ратифицировать меморандум о кредите от Евросоюза на 90 млрд евро.
Об этом сообщили в соцсетях глава налогового комитета ВРУ, нардеп Даниил Гетманцев, а также нардеп от «Голоса» Ярослав Железняк.
«Завтра ВР ратифицирует меморандум и кредитное соглашение с ЕС на 90 млрд евро. Сверхважное решение для страны!», – написал Гетманцев.
При этом Железняк подчеркнул, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сегодня, 27 мая, заявила о подписании меморандума с Украиной, поэтому документ срочно должна рассмотреть Верховная Рада.
«Срочно ратификацию соглашения на 90 млрд выносят на завтра, 28 мая, для голосования в Раде. Скоро появится на сайте, утром Комитет и поставят на голосование», – написал парламентарий.
В то же время, нардеп от «Слуги народа» Ольга Василевская-Смаглюк в соцсетях уточнила, что также на повестке дня Рады предусмотрено голосование за изменения в госбюджет на 2026 год, в частности, относительно увеличения расходов на оборону – за счет кредита от ЕС.
Напомним, 23 апреля Европейский Союз официально утвердил предоставление Украине кредита в размере 90 миллиардов евро. По словам президента Украины, этот пакет усилит украинскую армию, обеспечит большую устойчивость государства и позволит выполнять социальные обязательства перед гражданами.
Кредит Украине будет финансироваться за счёт заимствований на рынках капитала и будет обеспечен резервами европейского бюджета. Это означает, что Украине не придётся возвращать 90 млрд кредита.
Также известно, что к кредитной программе ЕС для Украины присоединятся Великобритания и ещё несколько стран. Сейчас продолжается финальная доработка международно-правовых документов относительно механизма финансирования.
