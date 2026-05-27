«Укрпочта» запустила новый формат выдачи посылок: как забрать отправление без очереди

С сегодняшнего дня забрать отправление в отделениях почтового оператора «Укрпочта» можно без очереди. Компания запустила новый формат выдачи посылок.

Об этом 27 мая сообщила пресс-служба «Укрпочты».

Ожидать в общей очереди к оператору теперь не нужно, поскольку компания массово устанавливает специальные ячейки быстрой выдачи внутри отделений.

Часть отправлений оператор сейчас автоматически направляет на получение в новом формате. Он предусматривает SMS-информирование клиента с отправкой кода доступа. После получения уведомления он открывает свою секцию влении и забирает отправление самостоятельно, без дополнительного обращения к оператору.

В отличие от классических почтоматов, эти ячейки работают непосредственно в отделениях и доступны в часы их работы. В то же время привычный формат обслуживания остается доступным.

«Мы давно искали способ развести потоки клиентов: тех, кто приходит только за посылкой, и тех, кто пользуется другими сервисами – от коммунальных платежей до международных почтовых переводов. Тесты еще продолжаются, но уже сейчас видно: получить посылку в Укрпочте без очереди можно», – сказал генеральный директор АО «Укрпочта» Игорь Смилянский.

В компании говорят, на первом этапе новый формат будет работать в 400 отделениях – прежде всего в городах-миллионниках и областных центрах. В Киеве и Киевской области пилотный проект уже запущен: там установлены первые 120 ячеек быстрой выдачи.

Также в «Укрпочте» добавили, что продолжают развивать сеть почтоматов, партнерских точек выдачи и новые форматы получения посылок.

Напомним, 1 апреля украинский почтовый оператор «Укрпочта» обновил часть тарифов на пересылку посылок. Компания пересмотрела тарифы выборочно и сделала надбавку в зависимости от формата отправления.

Ранее Укрпочта ввела новые правила международной доставки, предусматривающие бесплатный возврат в Украину всех посылок, не полученных адресатами за рубежом.

Также стало известно, что Укрпочта запустила собственную сеть почтоматов. Первый почтомат был установлен в Киеве в начале декабря.

Кроме этого, гендиректор Игорь Смилянский сообщал, что «Укрпочта» готовится к новому этапу улучшения сервиса для клиентов. В частности, пользователи смогут оплачивать посылки онлайн.

