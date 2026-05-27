НБУ опубликовал новый прогноз для украинской экономики

Национальный банк Украины обновил макроэкономический прогноз и представил обновленную оценку состояния экономики в Инфляционном отчёте за апрель 2026 года.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Как отмечается, в начале 2026 года украинская экономика существенно пострадала из-за массированных российских атак на энергетическую инфраструктуру, порты и логистические объекты. Это вызвало дефицит электроэнергии, который особенно остро ощущался в зимний период.

Показатель ВВП

В первом квартале 2026 года реальный ВВП сократился на 0,5%, однако весной экономическая активность начала восстанавливаться. В регуляторе ожидают, что уже во втором квартале экономика вернётся к росту, в частности благодаря поступлению международной финансовой помощи, включая программу ЕС Ukraine Support Loan объёмом 90 млрд евро.

В целом в 2026 году НБУ прогнозирует рост ВВП на уровне 1,3%. В последующие годы темпы восстановления могут ускориться до 2,8% в 2027 году и 3,7% в 2028 году.

Рынок труда

На рынке труда, по оценке НБУ, наблюдается постепенное улучшение ситуации. Количество резюме растёт быстрее, чем количество вакансий, в том числе из-за замедления миграционных процессов и частичного возвращения граждан. По данным Государственной пограничной службы, в первом квартале 2026 года число въехавших в Украину превысило число выехавших.

Несмотря на это, общий дефицит рабочей силы сохраняется, особенно в сфере рабочих специальностей. Это заставляет работодателей повышать зарплаты для удержания и привлечения сотрудников.

НБУ прогнозирует, что в 2026 году реальные (с учётом инфляции) зарплаты вырастут почти на 12%. В последующие годы ожидается более стабильный рост — на уровне 6–7% ежегодно.

Инфляция

После периода замедления инфляция снова начала расти. В НБУ объясняют это сразу несколькими факторами: новыми атаками на энергетическую инфраструктуру, подорожанием энергоносителей на мировых рынках, а также ростом затрат бизнеса, в частности на оплату труда. Дополнительное влияние оказали колебания курса гривны в предыдущие периоды.

По состоянию на апрель 2026 года инфляция составляла 8,6% в годовом выражении. К концу года регулятор ожидает её ускорения до 9,4%. В то же время в последующие годы прогнозируется постепенное замедление: до 6,5% в 2027 году и до целевого уровня 5% в 2028 году.

Сбережения и политика НБУ

Нацбанк подчёркивает, что гривневые депозиты и облигации внутреннего государственного займа остаются ключевыми инструментами защиты сбережений от инфляции.

Банки предлагают ставки по гривневым депозитам на уровне 15–17% годовых, тогда как доходность ОВГЗ составляет до почти 17% и не облагается налогом. Это, по оценке НБУ, позволяет компенсировать ожидаемую инфляцию и поддерживает интерес населения к гривневым инструментам.

Учётная ставка сейчас удерживается на уровне 15%, что определяет стоимость денег в системе и влияет на депозитные ставки.

Напомним, недавно премьер-министр Юлия Свириденко сообщала, что Украина вместе с международными партнёрами работает над формированием долгосрочной стратегии экономического развития «Экономика будущего», которая основана на аналитических данных Всемирного банка.

Также Всемирный банк прогнозировал, что рост экономики Украины в 2026 году замедлится с 2% до 1,2%, а в 2027 году ожидается его ускорение до 4% в случае окончания боевых действий.

Кроме того мы сообщали, что в 2025 году ВВП вырос на 2,2% по предварительным оценкам Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

