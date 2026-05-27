Стало известно, кто может вернуться домой в рамках следующего этапа обмена пленными

В Главном управлении разведки сообщили, что Украина готовит новый этап обмена пленными по формату «1000 на 1000», который будет смешанного типа. Ожидается, что могут вернуть женщин, тяжелобольных и тяжелораненых украинцев.

Об этом сообщил спикер ГУР Министерства обороны Андрей Юсов, передает «Громадське».

По данным Юсова, в российском плену сейчас находятся разные категории украинцев. Некоторые были взяты в плен россиянами еще в 2022 году. Поэтому в рамках обмена хотят вернуть домой и военных, и гражданских. В частности, женщин, тяжелораненых, тяжелобольных и тех, кто находится в плену дольше всех, с 2022 года.

«Переговоры продолжаются. Когда будет конкретный воплощенный результат, тогда будем его комментировать детально. На данном этапе можем констатировать, что следующие обмены готовятся», – сказал Юсов.

Также он добавил, что будут возвращать представителей различных подразделений и направлений.

Напомним, 8 мая Украина при посредничестве США согласовала с россией масштабный обмен пленными в формате «1000 на 1000». Впоследствии Киев оперативно передал рф списки на обмен, однако в россии заявили, что Украина якобы пока не готова провести этот обмен.

12 мая уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что задержка обмена военнопленными в формате «1000 на 1000» связана исключительно с позицией российской стороны.

А уже 15 мая состоялся первый этап масштабного обмена. Тогда в Украину вернулись 205 защитников.

Дмитрий Лубинец уточнил, что 193 из 205 украинских военных, которые были обменяны, провели в плену почти 4 года. Также он подчеркнул, что среди них много травмированных и с тяжелыми психологическими последствиями.

