В разведке подсчитали, сколько ракет «Орешник» может быть у рф и каковы темпы их производства

Национальная безопасность
Читати українською
Вероятнее всего, рф уже начала серийное производство баллистических ракет средней дальности Орешник, которых по состоянию на конец мая может иметь не более 3-4 единиц.
Слово и дело

Удар баллистической ракетой средней дальности «Орешник» по Белой Церкви в ночь на 24 мая может свидетельствовать об увеличении их производства, которое осуществляется в темпе около одной ракеты за 2-2,5 месяца.

Об этом сообщили в Defense Express со ссылкой на данные украинской разведки.

«Орешник» на стол: что россия пытается доказать Украине и ЗападуРоссия запустила Орешник по Украине с целью шантажа Запада и достижения мира на собственных условиях.

Как отмечают аналитики, если между первыми двумя ударами «Орешником» по Днепру и Львову прошло 13,5 месяцев, то между вторым и ударом по Белой Церкви – 4,5 месяца, и это действительно может свидетельствовать об увеличении их производства.

«В частности, в октябре 2025 года в ходе брифинга с участием президента и руководителей украинских спецслужб было озвучено, что рф планирует изготовить в 2026 году до шести БРСД «Орешник», – говорится в сообщении.

Сообщается, что по данным Главного управления разведки Минобороны Украины, по состоянию на апрель 2026 года рф имела в запасе до 10 единиц БРСД «Орешник». Однако, как указывается, соответствующая цифра, скорее всего, является максимальным ограничением, а не ориентировочным количеством.

«Тем не менее, это указывает на начало малосерийного производства этих ракет, поскольку вместо использования обозначений «несколько» или «до 5» был использован более широкий диапазон. Таким образом, если на момент второго использования «Орешника» он еще не был в серийном производстве, то удар 24 мая мог быть осуществлен уже после его начала», – пишет Defense Express.

При этом производство «Орешника» до сих пор остается в минимальном количестве, а именно – страна-агрессор может создать одну ракету примерно за 2-2,5 месяца.

«Если начало серийного производства этой БРСД началось где-то на уровне февраля-марта этого года, рф, вероятно, могла успеть изготовить лишь одну ракету. То есть оценка начала года с большой долей вероятности остается в силе – 3-4 «Орешника» по состоянию на конец мая», – добавляют эксперты.

Как известно, 24 мая во время удара по территории Киевской области в районе Белой Церкви российские войска применили баллистическую ракету средней дальности РС-26 «Рубеж», известную как «Орешник». В результате атаки повреждены гаражный кооператив и здания предприятия.

Аналитики Defense Express сообщили, что этот удар по Белой Церкви по своим последствиям можно сравнить с атакой 36 дронов «шахед» с усиленной боевой частью.

Напомним, по данным СМИ, Китай поставляет россии оборудование для производства «Орешников».

Что известно о характеристиках «Орешника» – на инфографике «Слово и дело».

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ В GOOGLE NEWS

и следите за последними новостями и аналитикой от «Слово и дело»
Россия СМИ Разведка ВПК Ракеты Производство Ракетный террор россии Баллистическая ракета Орешник
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

Украина работает над созданием более дешевого аналога Patriot: что известно о разработке
В разведке подсчитали, сколько ракет «Орешник» может быть у рф и каковы темпы их производства
инфографикаУчастие режима Лукашенко в войне россии против Украины: хронология
Казахстан отказался взыскивать $1,4 млрд с «Газпрома» в пользу Украины
Удар «Орешником» по Белой Церкви был эквивалентен атаке 36 «шахедов» – СМИ
Бизнесмену Дубинскому продлили обязанности на два месяца
Украинские военные получат самую большую в истории партию 155-мм артснарядов
Число пострадавших в результате атаки на Киев 24 мая превысило 90 человек
Лидера ОУН Андрея Мельника перезахоронили на военном мемориальном кладбище
Цены на золото выросли на фоне возможного перемирия между США и Ираном
Больше новостей