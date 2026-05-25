В разведке подсчитали, сколько ракет «Орешник» может быть у рф и каковы темпы их производства

Удар баллистической ракетой средней дальности «Орешник» по Белой Церкви в ночь на 24 мая может свидетельствовать об увеличении их производства, которое осуществляется в темпе около одной ракеты за 2-2,5 месяца.

Об этом сообщили в Defense Express со ссылкой на данные украинской разведки.

Как отмечают аналитики, если между первыми двумя ударами «Орешником» по Днепру и Львову прошло 13,5 месяцев, то между вторым и ударом по Белой Церкви – 4,5 месяца, и это действительно может свидетельствовать об увеличении их производства.

«В частности, в октябре 2025 года в ходе брифинга с участием президента и руководителей украинских спецслужб было озвучено, что рф планирует изготовить в 2026 году до шести БРСД «Орешник», – говорится в сообщении.

Сообщается, что по данным Главного управления разведки Минобороны Украины, по состоянию на апрель 2026 года рф имела в запасе до 10 единиц БРСД «Орешник». Однако, как указывается, соответствующая цифра, скорее всего, является максимальным ограничением, а не ориентировочным количеством.

«Тем не менее, это указывает на начало малосерийного производства этих ракет, поскольку вместо использования обозначений «несколько» или «до 5» был использован более широкий диапазон. Таким образом, если на момент второго использования «Орешника» он еще не был в серийном производстве, то удар 24 мая мог быть осуществлен уже после его начала», – пишет Defense Express.

При этом производство «Орешника» до сих пор остается в минимальном количестве, а именно – страна-агрессор может создать одну ракету примерно за 2-2,5 месяца.

«Если начало серийного производства этой БРСД началось где-то на уровне февраля-марта этого года, рф, вероятно, могла успеть изготовить лишь одну ракету. То есть оценка начала года с большой долей вероятности остается в силе – 3-4 «Орешника» по состоянию на конец мая», – добавляют эксперты.

Как известно, 24 мая во время удара по территории Киевской области в районе Белой Церкви российские войска применили баллистическую ракету средней дальности РС-26 «Рубеж», известную как «Орешник». В результате атаки повреждены гаражный кооператив и здания предприятия.

Аналитики Defense Express сообщили, что этот удар по Белой Церкви по своим последствиям можно сравнить с атакой 36 дронов «шахед» с усиленной боевой частью.

Напомним, по данным СМИ, Китай поставляет россии оборудование для производства «Орешников».

