Президент Еврокомиссии анонсировала усиление украинской ПВО

Мир
Читати українською
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен осудила массированную атаку рф по Украине и заявила о новой помощи для усиления систем ПВО.
Фото AFP

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отреагировала на массированную российскую атаку по Украине и заявила о дополнительной помощи для усиления украинской противовоздушной обороны.

Об этом она сообщила в соцсети X.

По словам Урсулы фон дер Ляйен, ночной удар россии демонстрирует жестокость Кремля и его пренебрежение как к человеческим жизням, так и к мирному процессу. Она подчеркнула, что атаки против гражданского населения являются проявлением не силы, а отчаяния.

Президент Еврокомиссии также заверила, что ЕС продолжает поддерживать Украину, а помощь для укрепления систем противовоздушной обороны уже находится в пути.

Тем временем высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что в ЕС планируют обсудить усиление давления на россию после атаки с применением ракеты «Орешник» по Киевской области.

Албания также решительно осудила очередную массированную атаку россии ракетами и дронами по гражданским целям в Украине. После удара, который поставил под угрозу жизнь албанского посла в Украине, в МИД Албании вызвали посла рф.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ В GOOGLE NEWS

и следите за последними новостями и аналитикой от «Слово и дело»
ЕС Европа Война с Россией ПВО Военная помощь Украине Война в Украине
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

Атака рф на Киев стала самой масштабной для культурных учреждений столицы
В Пакистане произошел взрыв в поезде с сотрудниками сил безопасности, по меньшей мере 24 погибших
В Киеве мужчина обкрадывал квартиры после ракетного удара рф
На Кипре проходят парламентские выборы: что известно
Президент Еврокомиссии анонсировала усиление украинской ПВО
В рф объяснили массированный удар по Украине «ответом»
Дроны СБУ поразили нефтеперекачивающую станцию в рф, которая обеспечивает топливом Московский регион
Албания вызвала российского посла из-за удара по дому с ее дипломатом
В ЕС обсудят усиление давления на россию после атаки на Киевщину
ВАКС разрешил заочное расследование в отношении экс-руководителя ГПЗКУ
Больше новостей