Президент Еврокомиссии анонсировала усиление украинской ПВО

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отреагировала на массированную российскую атаку по Украине и заявила о дополнительной помощи для усиления украинской противовоздушной обороны.

Об этом она сообщила в соцсети X.

По словам Урсулы фон дер Ляйен, ночной удар россии демонстрирует жестокость Кремля и его пренебрежение как к человеческим жизням, так и к мирному процессу. Она подчеркнула, что атаки против гражданского населения являются проявлением не силы, а отчаяния.

Президент Еврокомиссии также заверила, что ЕС продолжает поддерживать Украину, а помощь для укрепления систем противовоздушной обороны уже находится в пути.

Тем временем высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что в ЕС планируют обсудить усиление давления на россию после атаки с применением ракеты «Орешник» по Киевской области.

Албания также решительно осудила очередную массированную атаку россии ракетами и дронами по гражданским целям в Украине. После удара, который поставил под угрозу жизнь албанского посла в Украине, в МИД Албании вызвали посла рф.

